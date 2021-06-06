Областей, що відповідають вимогам "зеленої" зони карантину, стало менше, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Згідно з оновленою таблицею ознак для визначення регіону із значним поширенням коронавірусу COVID-19, областей, що відповідають "зеленій" зоні адаптивного карантину, стало менше, ніж днем раніше.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляється на сайті Міністерства охорони здоров'я.

Зокрема, наразі потрапити до "зеленої" зони карантину можуть Вінницька, Закарпатська, Івано-Франківська, Кіровоградська, Луганська, Одеська, Полтавська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька області.

Проте поки вся територія України все ще перебуває в "жовтому" рівні епідеміологічної небезпеки. Рішення про переведення області з однієї зони в іншу ухвалюють на засіданнях Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

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