Зеленський посмажив шашлик для журналістів напередодні професійного свята. ФОТОрепортаж
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Instagram президента.
"Провів день разом із журналістами напередодні їхнього професійного свята. Цього разу - шашлик, приготований власноруч, чудова погода і, як завжди, дружня атмосфера. Розмова без табу, гострі питання і мої чесні відповіді. Приємно, що такі зустрічі стали вже доброю традицією", - написав Зеленський і виклав у себе на сторінці фото з пікніка.
Сьогодні, в День журналіста, Зеленський написав у своєму твітері: "Гострі, нетерплячі, дотепні, оперативні, професійні, із загостреним почуттям справедливості - такі українські журналісти. І насамперед це люди, які мріють і прагнуть змін. І головна мрія, яка об'єднує і журналістів, і президента, - зробити Україну кращою. Нехай вона здійсниться!"
Нагадаємо, минулого року президент був категорично проти шашликів під час пандемії коронавірусу.