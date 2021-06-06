Дев’ятьох громадянських журналістів з окупованого Криму незаконно утримують у російських в'язницях, один - під домашнім арештом, - МЗС

Незалежна журналістика в окупованому Криму повністю знищена як явище. Наразі дев’ятьох цивільних журналістів незаконно утримують у російських в'язницях, один перебуває під домашнім арештом.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МЗС України.

У пресслужбі українського зовнішньополітичного відомства зазначають, що сьогодні на тимчасово окупованих територіях України права і свободи представників ЗМІ систематично придушуються. Від перших днів окупації Росія почала тиск і репресії проти вільної професійної журналістики в Криму.

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"Нині незалежна журналістика на півострові повністю знищена як явище. У цих умовах виник феномен громадянської журналістики, коли звичайні люди з активною громадянською позицією взяли на себе виконання функцій ЗМІ, заповнюючи вакуум незалежного і неупередженого висвітлення ситуації на окупованому півострові. За свою громадянську позицію і журналістську діяльність активісти зазнають переслідувань і потрапляють за ґрати, обвинувачення висуваються за "терористичними" статтями, згідно з якими їм загрожує ув'язнення терміном 20 і більше років.

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Наразі дев’ятьох громадянських журналістів незаконно утримують у російських в'язницях, один перебуває під домашнім арештом. Це - Сервер Мустафаєв, Тимур Ібрагімов, Марлен Асанов, Сейран Салієв, Ремзі Бекіров, Руслан Сулейманов, Осман Арифмеметов, Рустем Шейхалієв, Амет Сулейманов. 10 березня у тимчасово окупованому Сімферополі російська ФСБ затримала журналіста "Крим Реалії" Владислава Єсипенка", - зазначили в МЗС.