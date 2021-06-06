Українські політики привітали журналістів зі святом

6 червня українські журналісти відзначають своє професійне свято. Українські політики привітали представників ЗМІ.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Цей день відзначається щорічно відповідно до указу президента від 25 травня 1994 року.

Саме цього дня, 6 червня 1992 року, Спілка журналістів України була прийнята до Міжнародної федерації журналістів, яка є найбільшою у світі організацією професійних працівників ЗМІ.

Як відомо, слова журналіст і журналістика походять із французької мови. Journal "газета" виникло як скорочення словосполучення papier journal і означає "щоденний папір (листок)", що вже походить від латинського "щоденна звістка". Тобто, журналісти – це вісники, ті, що оповіщають, приносять щоденні звістки. Прообразом газети вважають стародавні рукописні новини. Ще Юлій Цезар почав публікувати "Діяння сенату", а згодом "Щоденні громадські дощечки", на яких записували хроніку подій. Приблизно з 911 року в Китаї почав видаватися "Цзінь бао" ("Столичний вісник"). Вважається, що перша газета вийшла друком у 1605 році у французькому Страсбурзі. А от перше успішне щоденне видання з’явилося в Британії – газета The Daily Courant друкувалася з 1702 до 1735 року.

З часом і з розвитком суспільства преса сформувалася як впливовий соціальний інструмент під титулом "Четверта влада" (Fourth Estate – "четвертий стан"). Цей вислів, який згодом став терміном, приписують Томасу Карлейлю і Жан-Жаку Руссо.

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В Україні журналістика як професія виникла у ХІХ столітті. Наступні 100 років вона намагалася розвиватися, але шансів у неї було обмаль – журналістам дозволялося рухатися вузькоколійкою марксизму-ленінізму, агітації-пропаганди – все інше було полем суцільних табу.

З початком незалежності відбулось відродження традицій української журналістики, але, знову ж таки, на неї, як і на суспільство, чатували нові небезпеки і нові виклики – самоцензура, важкий спадок посттоталітарного минулого, продажність, сумнозвісні "темники", готовність писати замовні матеріали, прогинатися під замовника та ще багато чого іншого. І попри все українська журналістика продовжує розвиватись, виконуючи одну з головних функцій - виявлення важливих для суспільства тем, їхнього розкриття і формування дискусії, що сприяє розвитку цього ж таки суспільства.

Крім Дня журналіста, існують й інші професійні свята – Міжнародний день солідарності журналістів (8 вересня), Міжнародний день спортивного журналіста (2 липня), День україномовної преси (12 листопада, свято неофіційне), День працівників радіо, телебачення та зв’язку України (16 листопада). Втім саме День журналіста є чи не "найдушевнішим" святом української журналістської спільноти, адже засноване воно було на зорі незалежності нашої держави, в пору великих сподівань і світлої надії на зміни в суспільстві.

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Деякі українські політики привітали журналістів із їхнім професійним святом.

"Мої щирі вітання журналістам із нагоди професійного свята!

Ви є голосом правди для народу, вартовими щирості і прозорості. Чесність, достовірність, неупередженість - це ті риси, які характеризують журналіста. Бажаю всім працівникам ЗМІ примножувати ці якості і тримати істину на вістрі.

Професійних досягнень і хороших всім новин!" - написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Спікер ВР Дмитро Разумков написав наступне: "Журналісти давно перестали бути тільки тими, хто лише доносить інформацію до суспільства. Попри погодні умови, час або складність події, вони завжди вибирають найактуальніше і працюють для кожного з нас.

Їхня робота є невід'ємною частиною і Верховної Ради України. Саме представники ЗМІ, висвітлюючи діяльність парламенту, роблять його відкритим і доступним для українців. Завдяки їм ми дізнаємося все про ухвалені закони і постанови, а часом складні законодавчі ініціативи стають цілком зрозумілими для всіх.

Вітаю кожного представника засобів масової інформації з Днем журналіста. Бажаю натхнення і професійних успіхів. Нехай тексти і сюжети набирають багато переглядів, а теми завжди залишаються цікавими і яскравими!"

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Лідер партії "Європейська Солідарність", п'ятий президент Петро Порошенко також привітав українських журналістів з їхнім професійним святом і подякував за роботу для об'єднання нації.

"Щиро вітаю всіх українських журналістів, у яких є свій вагомий і незалежний голос і попри все вони сміливо доносять суспільству слово правди. Дякую кожному з вас, хто працює для того, щоб об'єднати націю, кожному, хто вже багато років протидіє російській агресії в інформаційному полі України", - сказано в його повідомленні.

Порошенко побажав журналістам "міцного здоров'я, натхнення і мужності".

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Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко також привітала журналістів: "Колись все було просто: журналіст - це той, хто працює в інформагентстві, на радіо, телебаченні або в газеті... Зараз не все так однозначно. Газети в живій природі майже невідомі, а куди віднести всіх блогерів, фрилансерів чи "вільних експертів", не зовсім зрозуміло...

Втім, це, напевно, не так важливо. Я вітаю всіх, хто так чи інакше причетний до цієї професії, хто вважає себе журналістом. За духом і по крові. Адже журналіст - це більше доля і покликання, а не професія.

У вас - чудова професія! І ви - чудові люди!

За багато років ми незліченну кількість разів із журналістами розмовляли, сперечалися, сварилися і не погоджувалися. Але я завжди вас поважала! Бо ви гідні поваги.

Я вітаю вас і дякую вам. Спасибі за те, що Україна, незважаючи на різні нюанси, залишається вільною демократичною країною. Країною, де свобода слова цінується понад усе! І вас я також прошу бути на сторожі цієї свободи. Бо це - найважливіше!

Зі святом! Нехай все буде добре!"

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