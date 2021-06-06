Кількість заражень COVID-19 у світі перевищила 172,9 млн, - університет Джонса Гопкінса

Кількість зареєстрованих заражень коронавірусом COVID-19 у світі на ранок неділі становить 172 млн 985 тис. 880 осіб.

Про це повідомив американський університет Джонса Гопкінса, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

У світі від початку поширення вірусу кількість померлих від пов'язаних із COVID-19 захворювань досягла 3 млн 721 тис. 660 осіб.

Серед країн із понад 15 млн випадків зараження COVID-19 - США, Індія і Бразилія.

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Лідером за кількістю заражених і померлих залишаються США, де виявлено сумарно 33 млн 357 тис. 115 інфікованих COVID-19, а число померлих зросло до 597 тис. 377.

Друге місце за кількістю заражених посідає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 28 млн 809 тис. 339, а загальне число померлих від наслідків зараження вірусом у країні становить 346 тис. 759.

На третій позиції у світі за кількістю інфікованих перебуває Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 16 млн 907 тис. 425 хворих, з них померли 472 тис. 531 людина.

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За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети становить на ранок неділі 479,3. У США на 1 млн жителів померли 1 тис. 840 осіб, в Індії - 249, у Бразилії - 2 тис. 209.