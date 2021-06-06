Глава Європарламенту Сассолі закликав до розширення Євросоюзу за рахунок країн Західних Балкан

Президент Європейського парламенту Давид Сассолі закликав Європейський Союз прийняти до свого складу країни Західних Балкан.

Цю його заяву цитує 6 червня німецька газета Funke Mediengruppe, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

На думку Сассолі, розширення Євросоюзу буде позитивним кроком до миру і процвітання.

"Розширення може мати величезні переваги як для регіону, так і для всієї Європи, і допомогти створити стабільний, квітучий та мирний континент", - вважає європейський чиновник.

Читайте також: Угорщина готова підтримати вступ України в НАТО і ЄС, - глава адміністрації прем'єр-міністра Гуйяш

Однак, за його словами, те, як швидко ці країни зможуть увійти до блоку, залежить від виконання ними вимог для включення.

"Кожна з цих країн все ще має завершити реформи", - сказав Сассолі.

Він додав, що і Європейський Союз має виконувати свої обіцянки і визнавати вже наявний прогрес.

ЄС вже веде переговори з Чорногорією та Сербією, Албанія і Північна Македонія є офіційними кандидатами. Північна Македонія у травні отримала підтримку Австрії, Чехії та Словенії для початку переговорів із Євросоюзом.

Читайте також: Лише членство України в ЄС і НАТО дозволить відлякати РФ від нових воєнних вторгнень і уникнути масштабної війни в Європі, - посол Мельник

Зараз Боснія і Герцеговина, Косово вважаються потенційними кандидатами для початку переговорів.

Водночас розширення Євросоюзу має кілька вагомих перешкод, деякі з них пов'язані з етнічними розбіжностями в Північнобалканському регіоні. Для включення нової держави-члена потрібна згода всіх вже наявних членів.

У 2020 році Болгарія ветувала переговори ЄС щодо включення Північної Македонії через мовні та історичні суперечки. Минулого місяця Софія заявила, що не планує відкликати своє вето. Болгарія вимагає від сусідньої країни визнати, що її мова та ідентичність мають болгарське коріння, тоді як Північна Македонія наполягає на тому, що македонська – це окрема південно-слов’янська мова.

Дивіться також: "Ми не інтегруємося в європейську енергосистему, поки ми прив'язані до російської і білоруської", - Бутусов. ВIДЕО

Тим часом чимало західних коментаторів закликають Євросоюз пришвидшити переговори щодо розширення, вважаючи членство в блоці способом протидіяти спробам Росії та Китаю розширити вплив у регіоні.