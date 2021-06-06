"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха

Серед запрошених на пікнік до Володимира Зеленського представників ЗМІ був і журналіст каналу олігарха Ахметова "Україна 24" Василь Голованов, якого президент звинувачував у маніпуляціях.

Про це пише журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"Безпринципність має такий вигляд. У трьох діях.

1. Два тижні тому, преска Зеленського (пресконференція. - Ред.). Президент влаштовує Голованову публічну прочуханку, що він працює на Ахметова і передає йому від Ахметова привіти своїм запитанням. Ось прямо так і каже. Тобто окреслює Голованова просто представником-месенджером Ахметова.

2. Початок цього тижня. Президент подає законопроєкт про олігархів, в якому написано, що контакти між владою і олігархами та їхніми представниками мають бути жорстко регламентовані.

3. Зеленський після всього цього запрошує Голованова на шашлик. Голованов після всього приймає запрошення".

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