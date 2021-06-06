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"Безпринципність має такий вигляд": Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха

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Серед запрошених на пікнік до Володимира Зеленського представників ЗМІ був і журналіст каналу олігарха Ахметова "Україна 24" Василь Голованов, якого президент звинувачував у маніпуляціях.

Про це пише журналіст Данило Мокрик, передає Цензор.НЕТ.

"Безпринципність має такий вигляд. У трьох діях.

1. Два тижні тому, преска  Зеленського (пресконференція. - Ред.). Президент влаштовує Голованову публічну прочуханку, що він працює на Ахметова і передає йому від Ахметова привіти своїм запитанням. Ось прямо так і каже. Тобто окреслює Голованова просто представником-месенджером Ахметова.

2. Початок цього тижня. Президент подає законопроєкт про олігархів, в якому написано, що контакти між владою і олігархами та їхніми представниками мають бути жорстко регламентовані.

3. Зеленський після всього цього запрошує Голованова на шашлик. Голованов після всього приймає запрошення".

Безпринципність має такий вигляд: Зеленський запросив на шашлики журналіста, якого звинувачував у роботі на олігарха 01

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Цей Голованов засвітився практично на всіх проросіских помийницях.
    І Зе замість українських журналістів пригощає шашликом запроданця ??
    Я не знаю...в іншій країні високопосадовці таких би уникали за кілька кілометрів.
  • Шимус
    "Беспринципность выглядит так": Журналист Мокрик о присутствии Голованова на шашлыках у Зеленского - Цензор.НЕТ 2429
  • Стрелок
    "Беспринципность выглядит так": Журналист Мокрик о присутствии Голованова на шашлыках у Зеленского - Цензор.НЕТ 3046
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