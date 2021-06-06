Новини • Коронавірус і карантин

Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль

2 79628
Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль
Україна нарощує темпи вакцинації населення проти COVID-19. Цими вихідними центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах країни.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"До Києва, Одеси й Львова, де такі центри розпочали роботу минулого тижня, долучилися Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні та Рівне", - повідомив Шмигаль.

Дивіться також: Заради вакцинації проти COVID-19 люди почали збиратися із 5-ї години ранку під МВЦ у Києві. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

Також, за його словами, в будні триває активна вакцинальна кампанія військових, лікарів, працівників соціальної сфери, вчителів та осіб, старших 65 років.

"Цього тижня Україна отримала ще понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах ініціативи COVAX. Її використовуватимуть насамперед для людей, які зробили вже перше щеплення і мають отримати другу дозу. Окрім іншого, Україна отримає вакцину від Сполучених Штатів. США оголосили про план розподілу 25 млн доз серед різних країн світу. Україна в цьому плані посідає пріоритетне місце", - зазначив глава уряду.

Читайте також: В Україні за добу COVID-щеплення отримали ще 40 101 особа, загалом вакцинованих - 1 216 602

Топ коментарі

  • Алекс Мышкевич
    на фото яскрава ілюстрація повної некомпетентності та бездарності влади !
    натовп молодих людей із смартфонами повинні годинами паритись у черзі на сонці замість того щоб прийти у точно призначений час

    незабуваймо, одне із головних досягнень не-ЛОХА це держава у смартфоні, типа дижилізація із усілякими "Діями" та іншими примочками.

    ЗЕльоні БЕЗДАРІ !!!!!!!!!!!!!!
  • Игнатьев Фион
    Харків де з 1,6 млн. населення? Чи то не Україна і там віруса нема? Чи Тєрєхов не дозволив?
  • bibi bolt
    питання у тому, що на 16 бригад, що там сидять, прийдеться лише частина твоїх знайомих, а це не значить, шо інші твої знайомі не хочуть уколотись, а не зможуть, бо 16 бригад замало. ну що це 100 доз на кожну бригаду? це кіт наплакав для просраної вакцинації і нарощення темпів. так темпи не нарощують - сидять на тому повторно, коли люди показали, що кількість збілшуватиметься.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини