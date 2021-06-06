Центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах України, - Шмигаль

Україна нарощує темпи вакцинації населення проти COVID-19. Цими вихідними центри масової вакцинації розпочали роботу вже в 10 містах країни.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив на своїй сторінці у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

"До Києва, Одеси й Львова, де такі центри розпочали роботу минулого тижня, долучилися Тернопіль, Полтава, Кременчук, Лубни, Миргород, Горішні Плавні та Рівне", - повідомив Шмигаль.

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Також, за його словами, в будні триває активна вакцинальна кампанія військових, лікарів, працівників соціальної сфери, вчителів та осіб, старших 65 років.

"Цього тижня Україна отримала ще понад 705 тисяч доз вакцини AstraZeneca в межах ініціативи COVAX. Її використовуватимуть насамперед для людей, які зробили вже перше щеплення і мають отримати другу дозу. Окрім іншого, Україна отримає вакцину від Сполучених Штатів. США оголосили про план розподілу 25 млн доз серед різних країн світу. Україна в цьому плані посідає пріоритетне місце", - зазначив глава уряду.

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