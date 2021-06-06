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"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів

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"Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів
Крім уже переданого до Верховної Ради президентського законопроєкту про деолігархізацію, планується прийняття ще низки документів щодо українських олігархів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу "Слуги народу", про це розповіла нардепка, заступниця голови Комітету з питань гуманітарної та інформполітики Євгенія Кравчук

Вона зазначила, що в Україні поки недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів, і тому необхідно прийняти законопроєкт про деолігархізацію.

Крім зазначеного документа, буде ще запропоновано не менше 7 додаткових законопроєктів.

"Це антимонопольне законодавство, зміни в закон про політичні партії, очевидно, пакет законів буде великим. Є рішення, які готуються в процесі", - сказала Кравчук.

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Топ коментарі

  • Ksenia VB
    Не втомлююсь запитувати.
    Хтось може пояснити чому за два роки парламентської роботи всі слуги значно збагатились ?
    Зарплата таких розкошів не покриває.
  • Ksenia VB
    "Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 8329
  • Voc Vox
    "Слуга народа" Кравчук: Будет еще не менее 7 дополнительных законопроектов про олигархов - Цензор.НЕТ 5251
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