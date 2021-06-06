Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом
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Китай і президент Російської Федерації Володимир Путін відверто насміхаються над чинним президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.
"Над Байденом відкрито насміхаються китайські учасники переговорів і російський президент Путін. Вони глузують із нього, вони принижують нашу країну", - сказав Трамп на з'їзді республіканців у Північній Кароліні.
Трамп вважає, що чинний президент дозволив Росії добудувати "Північний потік-2", чим дав Росії підстави для зневажливого ставлення.