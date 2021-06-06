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Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом

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Трамп: Китай і Путін відверто насміхаються над Байденом
Китай і президент Російської Федерації Володимир Путін відверто насміхаються над чинним президентом Сполучених Штатів Америки Джозефом Байденом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН, про це заявив 45-й президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп.

"Над Байденом відкрито насміхаються китайські учасники переговорів і російський президент Путін. Вони глузують із нього, вони принижують нашу країну", - сказав Трамп на з'їзді республіканців у Північній Кароліні.

Трамп вважає, що чинний президент дозволив Росії добудувати "Північний потік-2", чим  дав Росії підстави для зневажливого ставлення.

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Топ коментарі

  • Андерсен a4cbf7de
    Трамп на рандеву с Путиным в Хельсинки выглядел как цуцик или провинившийся ученик первого класса перед директором или начальником милиции.. И бубнил что не верит американской разведке и вообще и кому кроме прекрасного парня Володи. А кто помнит как Трамп пытался в засос полюбить Кима, тоже прекрасного парня... В общем чья бы коровы мычала..Чмошник ( удивляюсь на американское хваленое законодательство, при котором такой проходимец как Трамп еще не греет нары.)
  • Alexander Bereznuk e6baafd3
    канєшно, трєзвиє
    трамп, при якому по-будували 99,9% нордстріму2, звинувачує байдена, що той
    не завадив до-будувати йогоТрамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 2298
  • maravillo
    Слова этого "красавчика" расходились с делами 4 года Трамп: Китай и Путин открыто насмехаются над Байденом - Цензор.НЕТ 3849 Как и у зеленого клоуна.
    **деть - не мешки ворочать
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