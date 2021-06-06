Сертифікати вакцинації проти COVID-19 для українців мають запрацювати з 1 липня, - МОЗ

Сертифікати вакцинації проти коронавірусу COVID-19, які суттєво полегшать подорожі українців Європою, за планом мають запрацювати вже з 1 липня 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це розповів в ефірі телеканалу "Дім" голова Національної технічної групи експертів із питань імунопрофілактики при МОЗ України Федір Лапій.

За його словами, впровадження електронних сертифікатів, які дозволять українцям в умовах пандемії вільніше подорожувати країнами Євросоюзу, відбувається за планом, і в процес залучене не лише МОЗ.

"Є план дій, щоб 1 липня запустити цю систему. Не тільки Міністерство охорони здоров'я впроваджує такі електронні сертифікати. Бо, наприклад, без Міністерства закордонних справ неможливо, адже узгодження ведуться і на міжнародному рівні. Поки я не бачу підстав для занепокоєння", - підкреслив Лапій.

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Він додав, що українці, які не пройшли вакцинацію проти коронавірусу, не мають побоюватися, що в'їзд до ЄС для них буде закрито. Вони, як і раніше, здаватимуть ПЛР-тест або експрес-тест, або перебуватимуть на ізоляції. Проте наявність щеплення і сертифіката про це істотно полегшить перебування в європейських країнах. "Бо це додаткова свобода", - зауважив Лапій.

Він уточнив, що термін дії сертифіката залежатиме від кількості доз вакцини.

"Більшість вакцин передбачають введення двох доз, у яких немає терміну давності. Можливо, через рік ухвалять рішення про те, що необхідно вводити додаткову дозу. Країни можуть самостійно приймати рішення про кількість доз (одна чи дві). Всі, хто вакцинується в Україні проти COVID-19, вже є в електронній базі даних", - пояснив експерт.

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Водночас він зауважив, що після повернення в Україну громадяни можуть користуватися тим же сертифікатом, не проходячи ПЛР-тестування. Щоправда, за словами Лапія, опція наразі ще не працює.

"Ідея в тому, щоб після повернення ви користувалися цим же електронним сертифікатом про вакцинацію, бо ви щеплені і у нього немає терміну давності. Поки що це не працює в Україні, як і в багатьох інших країнах", - сказав експерт.