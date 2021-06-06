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Європейський лоукостер Eurowings виходить на український ринок - ціна квитка стартує від €40

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Європейський лоукостер Eurowings виходить на український ринок - ціна квитка стартує від €40
Німецький лоукостер Eurowings запустить рейси в Україну у вересні 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ продаж квитків відкритий на офіційному сайті перевізника.

Перший рейс буде виконаний з Дюссельдорфа до Києва і відбудеться 1 вересня 2021 року. Повідомляється, що рейси будуть виконуватися тричі на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях.

Ціни на квитки самого доступного тарифу (Basic) стартуватимуть від € 39,99 в однин бік. Тариф Basic включає провезення однієї одиниці ручної поклажі розміром 55x40x23 см і вагою до 8 кг.

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Топ коментарі

  • федя федя bc29814c
    ***** коломойские, вот тут вам урвется, суки ненажерлывые
  • Igor V 184bb5c7
    Летал виззом где-то полсотни раз во времена порошенковского безвиза. Отмена рейса была только один раз - в апреле 2020, но деньги они вернули 100%. Так что у тебя какое-то извращённое представление об адекватной лоукост компании.
  • Igor V 184bb5c7
    Сначала надо вернуть порошенковский безвиз, который бубочка так успешно *******. Кроме заробитчан с разрешением на проживание/работу сейчас этими компаниями никто не летает.
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