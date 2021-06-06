Європейський лоукостер Eurowings виходить на український ринок - ціна квитка стартує від €40

Німецький лоукостер Eurowings запустить рейси в Україну у вересні 2021 року.

Як передає Цензор.НЕТ продаж квитків відкритий на офіційному сайті перевізника.

Перший рейс буде виконаний з Дюссельдорфа до Києва і відбудеться 1 вересня 2021 року. Повідомляється, що рейси будуть виконуватися тричі на тиждень - по понеділках, середах і п'ятницях.

Ціни на квитки самого доступного тарифу (Basic) стартуватимуть від € 39,99 в однин бік. Тариф Basic включає провезення однієї одиниці ручної поклажі розміром 55x40x23 см і вагою до 8 кг.

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