Ердоган розповів Зеленському про погрози Путіна через підтримку України, - Wall Street Journal

Під час зустрічі у квітні з президентом України Володимиром Зеленським президент Туреччини Реджеп Ердоган поскаржився йому на погрози з боку Російської Федерації.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.UA, про це виданню Wall Street Journal повідомили власні джерела.

За словами співрозмовників газети, Путін пригрозив Ердогану продовжити заборону на перельоти до Туреччини, якщо Анкара не відмовиться від планів із продажу безпілотників Bayraktar в Україну.

Крім того, повідомляється, що продаж Україні турецьких безпілотників став причиною заборони авіасполучення між Росією та Туреччино. Водночас офіційною причиною заборони перельотів, за версією Кремля, є погана ситуація з коронавірусом.

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Додамо, за день до квітневого візиту Зеленського в Туреччину відбулася телефонна розмова між Путіним та Ердоганом. Тоді у пресслужбі Кремля казали, що президенти Туреччини та Росії обговорили врегулювання конфлікту на Донбасі, а також ситуацію із судноплавством у Чорному морі.

До цього глава російського МЗС Лавров розкритикував Туреччину за поставки безпілотників в Україну. Лавров заявив, що своїми діями Анкара "підживлює мілітаристські настрої Києва".