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НАТО проводить масштабні навчання Baltops у Балтійському морі - задіяно 40 кораблів і 60 літаків

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НАТО проводить масштабні навчання Baltops у Балтійському морі - задіяно 40 кораблів і 60 літаків
У регіоні Балтійського моря в неділю, 6 червня, почалися великі військові навчання НАТО Вaltops.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє  Німецька хвиля.

У маневрах Baltops, що відбувається  цього року в 50-те, беруть участь близько чотирьох тисяч військовослужбовців з 18-и країн, 40 військових кораблів, 60 літаків, повідомив центр інформації ВМС Німеччини в Кілі. Окрім 16 країн НАТО, в них задіяні підрозділи зі Швеції та Фінляндії.

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Маневри почалися біля берегів Данії, згодом навчання переноситимуться далі на схід. Вперше в програму внесено відпрацювання оборонних тактик проти кібератак. Біля узбережжя Литви планується провести десантну операцію. Навчання триватимуть до 18 червня.

"Цього року ми святкуємо 50-річчя навчань Baltops, які утворюють основу нашої здатності до співпраці", - заявив командувач маневрами, американський віцеадмірал Джин Блек. Навчання Baltops регулярно відбуваються в балтійському регіоні з 1972 року.

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Топ коментарі

  • Sophia-Maria Duglass
    Следите за руками кремлевского ШУЛЛЕРА
    1. Он хочет контролировать морские бассейны единолично - Азовское, Чёрное , Балтийское
    2. Как будет развиваться контроль Балтийского ???
    Запустят северный поток и в целях безопасности от террористов ( которых сам хремль и направит) организует хремль якобы международную армию ( в которой будут одни кацапы) защиты европейской трубы
    И вот Вам военный патруль на Балтике
    Дура Меркель - ей ещё боком поток выйдет
    2. ВОТ ЭТО НАДО ОБЪЯСНИТЬ БАЙДЕНУ
  • Сергей Гусаченко a2dcbe9d
    Воронежу опять напрячься надо...
  • Чайка Київ
    Сподіваюсь, такі перспективи вас порадують.
    " Лукашенко врятує Україну? Ну не Зеленський ж... "
    https://www.youtube.com/watch?v=P0VfbHUGC8E
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