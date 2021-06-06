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Під час риболовлі восьмирічну дівчинку вдарило струмом - постраждалу у важкому стані госпіталізували, - ДСНС

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Під час риболовлі восьмирічну дівчинку вдарило струмом - постраждалу у важкому стані госпіталізували, - ДСНС
5 червня в місті Глобине Полтавської області на рибалці з використанням спінінга електричної травми зазнала дівчинка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 червня повідомила пресслужба ДСНС.

"У реанімаційне відділення дитячої лікарні міста Кременчук з діагнозом "ураження електричним струмом, опіки обох долонь і лівої гомілки" госпіталізована громадянка, 2013 народження. Електротравм зазнала в результаті необережного закидання рибальського спінінга і попадання волосіні на лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що стан здоров'я постраждалої - тяжкий.

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Топ коментарі

  • Психиатрическая больница No1
    Физику прогуливал?Пробой происходит по влажному воздуху, так же как и молния бьёт сквозь воздух, а мокрая леска этому способствует.
  • Евгений 89b7971a
    Написанно - "Электротравму получила в результате неосторожного заброса рыболовного спиннинга и попадания лески на линию электропередач". Про родителей так же фееричный идиотизм. Что значит где были родлители? Что им надо было делать? Ребенок рядом забрасывал удочку. Ударило током. Током бьет мгновенно если что.
  • Max G
    современные спиннинги вроде из токопроводящего материала делают для уменьшения веса. а покрытая водой леска вполне способна пропустить разряд
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