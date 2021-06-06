Під час риболовлі восьмирічну дівчинку вдарило струмом - постраждалу у важкому стані госпіталізували, - ДСНС

5 червня в місті Глобине Полтавської області на рибалці з використанням спінінга електричної травми зазнала дівчинка.

Як передає Цензор.НЕТ, про це 6 червня повідомила пресслужба ДСНС.

"У реанімаційне відділення дитячої лікарні міста Кременчук з діагнозом "ураження електричним струмом, опіки обох долонь і лівої гомілки" госпіталізована громадянка, 2013 народження. Електротравм зазнала в результаті необережного закидання рибальського спінінга і попадання волосіні на лінію електропередач", - йдеться в повідомленні.

У ДСНС уточнили, що стан здоров'я постраждалої - тяжкий.

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