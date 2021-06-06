Ми можемо зробити свій внесок, щоб гинуло менше людей, - лідер німецьких "зелених" Габек знову закликав надати зброю Києву

Співголова партії Зелених Німеччини Роберт Габек відповів на критику німецького уряду про його заяву щодо необхідності надати Україні оборонне озброєння. Політик переконаний, що це дозволить зберегти життя, поки йде пошук дипломатичних шляхів припинення війни в Донбасі.

В інтерв'ю німецькому виданню Der Spiegel політик знову закликав до розблокування поставок Україні зброї, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Дзеркало тижня.

Габек нагадав про те, що німецький уряд постачає танки, ракетні частини та підводні човни Єгипту, який розпалює громадянську війну у Ємені. Натомість Україна, яка зазнала нападу, не отримує ані транспорт для перевезення поранених, ані прилади для розмінування, ані списані позашляховики чи прибори нічного бачення.

"Я зовсім не розумію, як такою політикою (уряду ФРН. – Ред.) можна ще хизуватися. Власну непогрішність уряду я вважаю непристойною. На лінії зіткнення застосовуються міни, які скидаються з повітря. Якщо ми погодимось, що це природно – прибрати всі ці міни, запобігти тому, щоб вони не падали на подвір’я, де можуть відірвати людям ноги – це могло б стати бодай початком", - додає він.

Політик також розкритикував підтримку урядом ФРН будівництва російського газопроводу "Північний потоку-2", який завдає шкоди безпековим інтересам України.

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"Федеральний уряд будує газогін "Північний потік 2" на шкоду безпековим інтересам України, це так само зводить нанівець санкції щодо РФ. Прем’єр-міністри земель від ХДС/ХСС та соціал-демократи висловлюються за зняття цих економічних санкцій. Німецький уряд відмовляється надати Україні перспективу членства в ЄС. Всі дипломатичні зусилля зайшли у глухий кут. Геополітичний вимір конфлікту просто має бути на порядку денному", - каже він. На думку Габека, завдяки його візиту до України, це питання повернулося до порядку денного.

У розмові із Габеком журналісти нагадали про те, що у 1999 році "зелені" сперечалися щодо участі у війні у Косові. На що їх співрозмовник відповів, що ці два питання (конфлікт у Косові та Донбасі. - Ред.) дійсно мають дещо спільне.

"Це дійсно так, ми ведемо інтенсивну дискусію про те, чи ми здатні брати на себе відповідальність, чи вдасться нам зробити страждання більшими або меншими, що сприяє стабілізації, а що – навпаки. Всі безперечно говорять про збільшення європейського суверенітету (більшу незалежність від США. – Ред.). І я також. І як прикладу я наводжу Донбас. Звісно, завершення цієї війни можливе лише дипломатичним шляхом. Але доти, поки це не сталося, там гинуть люди. І я вважаю, що це є добра справа: зробити свій внесок у те, що б гинуло якомога менше людей", - зазначив він.

Ситуація в Україні має вирішальне значення для Європейського Союзу, його свободи та безпеки, вважає політик.

"Україна має цілу низку внутрішньополітичних проблем, передусім корупцію. Проте населення обрало ліберальну демократію. За цей політичний курс люди втрачали свої життя на Євромайдані. Росія відреагувала анексією Криму і розпалюванням війни в Донбасі. Мій візит був покликаний нагадати, що боротьба України – це боротьба самої Європи", - підсумував Габек.