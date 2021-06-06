Від початку доби російські найманці двічі порушили перемир'я, застосувавши міномети калібру 120 мм під Пісками, - штаб ООС
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Від початку доби 6 червня 2021 року зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу населеного пункту Піски ворог обстріляв наші позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Новотошківського російські загарбники вели прицільний вогонь зі станкових протитанкових гранатометів і стрілецької зброї.
Бойових втрат в результаті ворожих обстрілів немає.
В результаті підриву на невідомому вибуховому пристрої один військовий зазнав бойової травми. Йому надали необхідну медичну допомогу і доставили до лікувального закладу. Стан здоров'я захисника - середньої тяжкості".