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Італія відмовляється давати згоду на призначення послом у Рим речника МЗС Білорусі Глаза, - "Corriere della Sera"

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Італія відмовляється давати згоду на призначення послом у Рим речника МЗС Білорусі Глаза, - "Corriere della Sera"
Італія затримує видачу дозволу на призначення послом Білорусі офіційного представника білоруського МЗС Анатолія Глаза - 38-річного комуніста і сина відданого чиновника з команди білоруського диктатора Олександра Лукашенка.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це інформує видання Corriere della Sera.

Згідно з інформацією видання, питання щодо призначення Анатолія Глаза не вирішується вже протягом кількох місяців через необхідність виявляти обережність у зв'язку з політичною ситуацією у Білорусі.

Як зазначається, лідер білоруської опозиції Світлана Тіхановська стверджує, що "Глаз є речником диктатора".

"Я маю інформацію про те, що італійський уряд розглядає його (Глаза. - Ред.) призначення... ЄС визнав, що Лукашенко - диктатор. Тож що робитиме Італія?" - питає інший білоруський опозиціонер в еміграції Павло Латушко.

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Топ коментарі

  • буков
    Фігня, поїде консулом в Якутськ.
  • Шрек Баблокат
    В Монголии Верховным судом утвержден приговор суда одного из районов столицы страны, Улан-Батора, по которому к 14 годам тюремного заключения каждый приговорены два сотрудника местного Главного разведывательного управления (внешней разведки). Этих людей обвиняют в работе на спецслужбы России.

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    это экстраординарное событие в монголо-рассиянских отношениях за последние 200 лет, встречено с большим воодушевлением в соседней Бурятии, в которой проживают те же спаые монголы, только переименованные в царское время бурятами..
    а на современной геополитической карте, появится новая горячая точка возле границ недоразумения род названием Рашка..
  • 18c49ed2
    У нас Вовочкину Маркарову американцы в "упор не видят."
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