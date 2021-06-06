Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова

Традиційними методами проблему з олігархами, що загрожують державності, вирішити не вдалося, тому "потрібні заходи екстраординарні і небанальні".

Таку думку висловив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "спостерігаючи за бурхливою дискусією, яка розгорнулася навколо обговорення законопроєкту "про олігархів", внесеного президентом Володимиром Зеленським до парламенту, часто зустрічаю популярну тезу про відсутність аналогічних правових актів у Європі, Америці чи ще десь у світі".

"Не вдаючись до глибоких історичних екскурсів на кшталт згадок про "Акт Шермана", хотів би сказати про інше – про потребу не боятися, мати сміливість приймати рішення і не шукати готових шаблонів. Якщо немає прецеденту - ми його створимо, якщо немає аналогій – вони будуть. Кожна країна - це індивідуальна історія й індивідуальний підхід до пошуку того єдиного "рецепту ліків", які будуть ефективними, а не стануть черговим марним імпортним плацебо", - уверен Данилов.

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Він підкреслює, що українська ситуація по-своєму унікальна, "і якщо протягом тридцяти років традиційно бюрократичними методами проблема не вирішувалася, значить, потрібні заходи екстраординарні і небанальні".

Секретар РНБО впевнений, що найгірше з усього, що ми можемо зробити "в ситуації загрози існуванню держави - це не зробити нічого".

Він залишив післямову для незгодних з його думкою, зазначивши, що критика дій команди президента - "хороший стимул і підтвердження, що ми рухаємося в правильному напрямку".

У коментарях дійсно багато критичних зауважень і рекомендацій вивчити Конституцію і законодавство, а також звернутися до обов'язків вже існуючих державних органів, а потім виступати з ініціативами. Так, бізнесмен Михайло Бродський зазначив: "Я критик і з законом не згоден. Сподіваюся, що поки це можна. Читайте Конституцію і цивільний кодекс. З олігархами потрібно боротися, але за законом і чесно. А це боротьба зі свободою слова".

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Нагадуємо, Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт закону 2 червня і визначив його як невідкладний. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде приймати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.