Новини

Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова

3 40170
Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних "ліків", а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова
Традиційними методами проблему з олігархами, що загрожують державності, вирішити не вдалося, тому "потрібні заходи екстраординарні і небанальні".

Таку думку висловив у фейсбуці секретар РНБО Олексій Данілов, передає Цензор.НЕТ.

Він зазначив, що "спостерігаючи за бурхливою дискусією, яка розгорнулася навколо обговорення законопроєкту "про олігархів", внесеного президентом Володимиром Зеленським до парламенту, часто зустрічаю популярну тезу про відсутність аналогічних правових актів у Європі, Америці чи ще десь у світі".

"Не вдаючись до глибоких історичних екскурсів на кшталт згадок про "Акт Шермана", хотів би сказати про інше – про потребу не боятися, мати сміливість приймати рішення і не шукати готових шаблонів. Якщо немає прецеденту - ми його створимо, якщо немає аналогій – вони будуть. Кожна країна - це індивідуальна історія й індивідуальний підхід до пошуку того єдиного "рецепту ліків", які будуть ефективними, а не стануть черговим марним імпортним плацебо", - уверен Данилов.

Також читайте: Данілов - Олегові Ляшку: "Ще раз ви мені зробите таке зауваження - ми вийдемо з вами за ефір"

Він підкреслює, що українська ситуація по-своєму унікальна, "і якщо протягом тридцяти років традиційно бюрократичними методами проблема не вирішувалася, значить, потрібні заходи екстраординарні і небанальні".

Секретар РНБО впевнений, що найгірше з усього, що ми можемо зробити "в ситуації загрози існуванню держави - це не зробити нічого".

Він залишив післямову для незгодних з його думкою, зазначивши, що критика дій команди президента - "хороший стимул і підтвердження, що ми рухаємося в правильному напрямку".

У коментарях дійсно багато критичних зауважень і рекомендацій вивчити Конституцію і законодавство, а також звернутися до обов'язків вже існуючих державних органів, а потім виступати з ініціативами. Так, бізнесмен Михайло Бродський зазначив: "Я критик і з законом не згоден. Сподіваюся, що поки це можна. Читайте Конституцію і цивільний кодекс. З олігархами потрібно боротися, але за законом і чесно. А це боротьба зі свободою слова".

Також читайте: "Слуга народу" Кравчук: Буде ще не менше 7 додаткових законопроєктів про олігархів

Законопроєкт про олігархів: Данілов упевнений, що це - пошук ефективних ліків, а Бродський назвав боротьбою зі свободою слова 01

Нагадуємо, Зеленський вніс на розгляд Верховної Ради відповідний проєкт закону 2 червня і визначив його як невідкладний. Відповідно до законопроєкту, рішення про визнання людини олігархом буде приймати РНБО. Крім того, включеним до Реєстру олігархів заборонять фінансово підтримувати партії і купувати об'єкти великої приватизації. В ОП пояснили, що закон про олігархів буде обмежений 10 роками дії і ляже в основу антитрастових і антилобістських законів.

Читайте Цензор.НЕТ у Telegram 

Топ коментарі

  • 18c49ed2
    Казочка для дурників Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 1207

    "Олігархи хотіли вивезти усі гроші на 53-х літаках, але Зеленський приїхав у Бориспіль і ліг на злітну смугу.
    Олігархи зрозуміли, що він чесний, і віддали гроші українцям!
    Саакашвілі плакав від щастя, коли вори у законі перевозили гроші на машинах Дубинського з літаків у бюджет."
  • 18c49ed2
    Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 3051
  • 18c49ed2
    Законопроект об олигархах: Данилов уверен, что это - поиск эффективного "лекарства", а Бродский назвал борьбой со свободой слова - Цензор.НЕТ 2554
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини