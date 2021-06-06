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Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "у світі фейків", - журналіст Ніколов

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Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "у світі фейків", - журналіст Ніколов
Лайки під постом радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка з коментарем щодо критиків поставлені ботами.

Про таке спостереження написав у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Кричу))) Піарщик Єрмака в пості про шашлики журиться, що їх не чують, бо простіше жити в світі фантазій і пропаганди. І щоб підкріпити свою думку, нагнав собі півтори тисячі ботів)))) Я навмання заскринив список лайкерів (на першій картинці четверо реально живих людей, вибачайте)", - пише він.

Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе у світі фейків, - журналіст Ніколов 01

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Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе у світі фейків, - журналіст Ніколов 02
Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе у світі фейків, - журналіст Ніколов 03

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Топ коментарі

  • Гыг с Вами
    Garry

    Кожен з них годує ту армію,яку вважає за потрібне

    Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 4571 Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 5841
  • Павло ШОвте
    Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "в світі фейків", - журналіст Ніколов - Цензор.НЕТ 6851
  • Ksenia VB
    Вони роблять усе, у чому винуватили попередника.
    Я вже і не здивуюсь, якщо з клована нам зростять вовку фуйла чи лукашенка.
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