Піарник Єрмака Подоляк нагнав собі півтори тисячі ботів під пост із критикою тих, хто живе "у світі фейків", - журналіст Ніколов

Лайки під постом радника глави Офісу Президента Михайла Подоляка з коментарем щодо критиків поставлені ботами.

Про таке спостереження написав у фейсбуці журналіст Юрій Ніколов, передає Цензор.НЕТ.

"Кричу))) Піарщик Єрмака в пості про шашлики журиться, що їх не чують, бо простіше жити в світі фантазій і пропаганди. І щоб підкріпити свою думку, нагнав собі півтори тисячі ботів)))) Я навмання заскринив список лайкерів (на першій картинці четверо реально живих людей, вибачайте)", - пише він.

Також читайте: "Проти України застосовуються батальйони інтернет-тролів", - Єрмак





Також читайте: Луценко запрошує Єрмака і Подоляка на своє токшоу, щоб обговорити стенограму розмови глави ОП з Джуліані, - Сарган