Двоє робітників із України постраждали під час падіння ліфта в Польщі

Двоє громадян України постраждали внаслідок обвалення ліфта в одному з будинків в центрі польського міста Лодзь.

Про це повідомляє УНІАН з посиланням на сайт польського новинного телеканалу Tvn24, інформує Цензор.НЕТ.

"Працювали на даху пасажирської кабіни, фарбували скло. У якийсь момент кабіна зірвалася і впала з п'ятнадцятого поверху", - розповів молодший капітан лодзинської пожежної частини Петро Висоцький.

Аварія сталася в одному з кварталів на вул. Петрківській, 203. На місце прибули медики-рятувальники, які евакуювали постраждалих і госпіталізували.

"Виносили поранених на рівні -1. Один з постраждалих українців був у важкому стані. У другого були менш серйозні травми, в основному черепні", - розповів Висоцький.

Причини аварії поки невідомі.

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"Ми вивчаємо обставини аварії і перевіряємо, чи були співробітникам гарантовані умови для безпечного виконання дорученої їм роботи..." - розповів співробітник Національної інспекції праці в Лодзі Вальдемар Клюха.

Нагадаємо, чоловіки 41-го і 42-х років якраз працювали на даху в шахті ліфта на 15 поверсі, коли кабіна зірвалася вниз.

Медики витягли постраждалих українців, обидва залишилися живими, їх відвезли в лікарню. Один з поранених у важкому стані.





