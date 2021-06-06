Опозиціонер Гудков заявив, що їде з Росії через кримінальне переслідування: "Під'їжджаю до Києва"

Російський опозиційний політик Дмитро Гудков виїхав в Україну.

Про це пише в фейсбуці опозиційний політик Дмитро Гудков, передає Цензор.НЕТ.

"Під'їжджаю до Києва, де у мене давно заплановані зустрічі і ефіри (сьогодні - у Євгена Кисельова). Кілька близьких джерел з оточення Адміністрації президента повідомили, що якщо я не покину країну, фейкову кримінальну справу буде продовжено аж до мого арешту. Якщо залишуся, дали санкцію вирішити питання Гудкова "будь-яким способом".

Вважаю, що висмоктана з пальця "Справа про підвал" була порушено виключно, щоб не допустити мене на вибори і видавити з країни як мінімум до дня голосування. Сподіваюся, що з моїм від'їздом завзятість жандармів знизиться. Моє рішення підтримане рідними і близькими мені людьми, на адресу яких також надійшла серйозна інформація про загрози та ризики", - написав він.

Пізніше Гудков додав, що російський "Інтерфакс" пише, що він нібито порушив підписку про невиїзд.

"У мене немає ніякої підписки, не читайте радянських газет", - підкреслив політик.

Нагадаємо, російському опозиціонеру Дмитру Гудкову раніше привласнили статус підозрюваного у кримінальній справі про заподіяння майнової шкоди. Йдеться про несплату боргу за договором оренди нежитлового приміщення в 2015-2017 роках, а потерпілим виступає Департамент міського майна, який є власником приміщення. За один день було проведено 11 обшуків. 1 червня російського опозиційного політика Дмитра Гудкова затримали і відправили в СІЗО на дві доби. Відпустили його через 48 годин з моменту затримання. Запобіжний захід обирати не стали. Крім того, затримано і є в статусі підозрюваної тітка Гудкова Ірина Єрмілова.

Сам Дмитро Гудков стверджує, що справа, за якою його затримали, пов'язана з фірмою його батьків, до якої він стосунку не має. "Гудков вважає, що те, що відбувається, пов'язане з намаганням не допустити його до участі у виборах до Держдуми", - сказав відповідальний секретар столичної Громадської спостережної комісії (ГСК) Олексій Мельников, який відвідав політика в ІТТ.