Програма "Доступні ліки" розшириться на препарати-інсуліни, - НСЗУ

Мета Національної служби здоров'я - зробити, щоб всі пацієнти могли отримати інсулін.

Подробиці розповіла спікерка Національної служби здоров'я Христина Петрик в програмі "Зворотній зв'язок" на телеканалі "Україна 24", передає Цензор.НЕТ.

"У другій половині року Національна служба здоров'я починає адмініструвати реімбурсацію (процес, за допомогою якого система охорони здоров'я впливає на доступність ліків і медпослуг для населення. - Ред.) препаратів-інсулінів. Це важливий проєкт, багатьом людям потрібен цей препарат, за нашими підрахунками, це близько 200 тисяч. Наша мета — зробити доступ до цих препаратів простішим, зрозумілішим, і щоб всі пацієнти могли отримати інсулін", — сказала вона.

Петрик пояснила, як пацієнти зможуть отримувати ліки.

"Реімбурсація буде впроваджуватися поступово. Власне, це електронний рецепт, за яким можна отримувати препарати в аптеці, у якої буде договір на реімбурсацію. Тобто буде зрозуміло, яка це аптека, там будуть відповідні наклейки, у нас є електронна карта з усіма аптеками, які працюють щодо реімбурсації. Також можна зателефонувати за контактним номером 1677, там підкажуть, де знаходиться найближча аптека, де можна отримати препарат. Тобто буде зрозумілий маршрут пацієнта. Збільшується кількість аптек - цього року 10 тис. по всій Україні підписали договір, це показує, що модель державного і приватного партнерства діє", — сказала вона.

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