Для Німеччини важливо, щоб Україна залишилася країною-транзитером газу після запуску "Північного потоку-2", - спікер уряду Зайберт

В уряді Німеччини заявили, що Україна має залишатися транзитером російського газу навіть після добудови газопроводу "Північний потік-2".

Про це пише Reuters із посиланням на німецькі Frankfurter Allgemeine, передає Цензор.НЕТ.

Німеччина, яка підтримала будівництво трубопроводу, попри шалену опозицію з боку США і багатьох європейських країн, які заявляють, що це позбавляє Україну вирішального важеля впливу на свого східного сусіда, завжди наполягала на тому, що вона має залишатися транзитною країною.

"Для уряду Німеччини головним залишається те, що Україна має залишатися транзитною країною навіть після "Північного потоку-2", - сказав офіційний представник уряду Штеффен Зайберт.

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Так він відреагував на заяви президента РФ Володимира Путіна, що роль України як транзитної країни не буде гарантована після завершення будівництва газопроводу.

Німеччина очікувала, що Росія дотримуватиметься існуючої міжурядової угоди, що зобов'язує її відправляти газ через Україну, йдеться в повідомленні видання.

"Завдяки угоді про транзит, частково узгодженої між ЄС і Німеччиною, Росія і Україна створили основу для цього, - сказав він. - Ми очікуємо, що ця угода буде дотримуватися".

Договір про транзит газу закінчується в 2024 році, але може бути продовжений.

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Інші члени уряду були більш критичними.

Нільс Шмід, офіційний представник соціал-демократів - "молодших" партнерів консерваторів канцлера Ангели Меркель з питань зовнішньої політики, - сказав, що коментарі Путіна "не приносять користі, але викликають роздратування".

Опозиційні партії, у тому числі "зелені", які посідають друге місце серед консерваторів в опитуваннях перед вересневими загальнонаціональними виборами, заявили, що трубопровід слід згорнути.