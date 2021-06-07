Міністр культури Ткаченко просить главу МВС Авакова надати охорону двом пам'яткам архітектури в Одесі

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до міністра внутрішніх справ Арсена Авакова з проханням надати охорону пам'яткам архітектури – друкарні Юхима Фесенка та театру Рішельє в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Він зазначив, що поки триває судовий процес з розгляду апеляції проти рішення Одеського окружного адміністративного суду, який зупинив дію припису Мінкульту про заборону зносу друкарні Фесенка, важливо "не допустити свавілля щодо історичних пам’яток".

"Звернувся до Арсена Авакова з проханням надати охорону згаданим об’єктам територіальними підрозділами поліції. Тут ми виступаємо разом з головою Одеської ОДА Сергієм Гриневецьким. Вдячні поліції за миттєву реакцію на захист історичного ареалу Одеси й комплексної охоронної зони історичного центру міста", - написав Ткаченко.

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Нагадаємо, 27 січня фасад будівлі друкарні Юхима Фесенка на вулиці Рішельєвська, 47, що в центрі Одеси, обнесли парканом. Місцеві мешканці та громадські діячі зібралися на акцію протесту, аби перешкодити будівництву на місці колишніх архітектурних пам'яток. Вони стверджували, що мають документи, які свідчать про те, що у будівельника немає дозволу на роботу від Мінкульту. Згодом у міністерстві оприлюднили припис про заборону будівництва.

Однак Одеський окружний адміністративний суд зупинив дію припису Мінкульту. Пізніше управління культури, національностей, релігій та охорони об’єктів культурної спадщини Одеської облдержадміністрації видало припис про припинення будь-яких будівельних робіт на території друкарні Юхима Фесенка.

Будинок генерал-майора Олександра Шнеля побудували у 1841 році. Він виконаний в російсько-візантійській стилістиці. Тут була розташована друкарня Юхима Фесенка, одна з найвідоміших в місті. За інформацією Одеського краєзнавчого музею, саме в цій друкарні у 1900 році вийшов один з перших накладів історичного роману "Чорна рада" Пантелеймона Куліша.

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