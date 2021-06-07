Зеленський закликав НАТО негайно вирішити питання зі вступом України: Немає сенсу дивитися в далеке майбутнє. Зараз ми в небезпеці
Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю сайту Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.
"Я думаю, що якщо нас вітають в НАТО, якщо вони дійсно хочуть бачити нас у лавах своїх членів, то немає сенсу дивитися в бінокль, в якесь далеке майбутнє та обговорювати майбутнє. Питання треба вирішувати негайно. Зараз ми в небезпеці, зараз на кону наша незалежність, і саме зараз нам потрібна допомога", - заявив Зеленський.
"План дій щодо членства в НАТО - це реальний сигнал, це явний знак. Це ще не членство, але дійсне бачення України як частини Альянсу в доступному для огляду майбутньому", - додав він.
Крім цього, Зеленський додав, що він особисто вважає, що країна з часом вступить у НАТО. Але, за його словами, українці дедалі менше вірять у це. "Я думаю, що це велика проблема", - резюмував Зеленський.