На зустрічі Байдена з Путіним буде присутня тема санкцій, - Кравчук

На зустрічі президентів США і Росії, яка незабаром має відбутися в Женеві, Байден спробує змусити Путіна виконувати норми міжнародного права.

Таку думку висловив глава української делегації в Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Вважаю, що в розмові торкнуться комплексу питань. І одне з них, як і позначав сам президент Байден, полягає в тому, щоб створити для Росії такі умови відносин зі Сполученими Штатами Америки, з Європою, такі принципи відносин, які б змусили Росію виконувати норми міжнародного права", - зазначив політик.

Він констатував, що сьогодні Росія фактично відмовляється від виконання міжнародних норм та поводиться агресивно - і не тільки стосовно України.

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"Росія втручається у вибори в різних країнах, отруює людей у різних країнах, тобто поводиться дуже агресивно і не зважає на норми та правила, які встановлені в цивілізованому світі", - наголосив експрезидент.

На його думку, Байден пригрозить Путіну посиленням санкцій, якщо Росія не повернеться до цивілізованого поля міжнародних відносин: "Думаю, що Байден обов'язково це питання порушить перед Путіним і скаже йому приблизно так: якщо Росія не виконуватиме міжнародні норми, до неї будуть застосовуватися відповідні заходи впливу. Маються на увазі насамперед санкції, які можуть розширюватися і можуть посилюватися. Тобто ця тема буде присутня", - упевнений Кравчук.

Окрім того, вважає він, на саміті будуть порушуватися питання гарячих точок у різних регіонах світу.

"Це і Близький Схід, і інші країни, й інші регіони, де присутні серйозні конфлікти", - резюмував очільник української делегації в ТКГ.

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Як повідомлялося, президент США Джо Байден 10-16 червня перебуватиме в Європі. Він візьме участь, зокрема, у саміті G7 у Великій Британії, а також у самітах НАТО та США - ЄС у Брюсселі. Зустріч Байдена та Путіна відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Женева.