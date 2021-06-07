Зеленський хоче поговорити з Байденом перед самітом із Путіним: Готовий зустрітися будь-якої миті і в будь-якій точці планети

Говорячи про саміт президентів США і Росії, Зеленський зазначив, що представники Байдена поки не зв'язувалися з українською стороною для консультацій.

Президент України Володимир Зеленський заявив про готовність зустрітися зі своїм американським колегою Джо Байденом до 16 червня, але розуміє, що через графік президента США цього може не статися. Про це він заявив в інтерв'ю сайту Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Як гарант Конституції України, я готовий захищати Україну в будь-який момент і в будь-якій точці планети, і я готовий зустрітися з ним і обговорити всі ці деталі перед зустріччю", - заявив український президент.

Говорячи про майбутній саміт президентів США і Росії, Зеленський зазначив, що представники Байдена поки не зв'язувалися з українською стороною для консультацій.

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"Ще ні, і я вважаю, рішення лежить на них", - сказав Зеленський і додав, що якщо США вирішили не радитися з Україною, то це буде великою помилкою.