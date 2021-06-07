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Зеленський обговорював зі США збільшення військової допомоги: "Росія практично домінує на Чорному морі"

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Зеленський обговорював зі США збільшення військової допомоги: "Росія практично домінує на Чорному морі"
За словами президента, обговорювалися також деякі інші питання, пов'язані з наданням допомоги Україні у сфері безпеки.

Військова допомога Україні, яка обговорювалася під час візиту американських сенаторів і держсекретаря США Ентоні Блінкена до нашої країни, стосується зміцнення оборони в Чорному і Азовському морях. Про це заявив український президент Володимир Зеленський виданню Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на УНІАН.

"Я зустрічався з американськими сенаторами, які побували у нас, раніше я зустрічався з держсекретарем США. Ми обговорювали збільшення військової допомоги. На жаль, я не можу поділитися деталями, але це дуже, дуже важливо для нас. Йшлося про безпеку, про зміцнення безпеки в Чорному та Азовському морях, тому що наші позиції там доволі слабкі, на мій погляд. Росія практично домінує на Чорному морі, це правда, і ми це визнаємо, і ми хотіли б, щоб у нас там були серйозні сили - тільки для цілей оборони, для оборони нашої країни та кордонів ", - зазначив Зеленський.

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За словами президента, обговорювалися також деякі інші питання, пов'язані з наданням допомоги Україні у сфері безпеки.

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Топ коментарі

  • 5 копійок
    Чому не фінансуєш виготовлення "Нептунів"?
  • WiM
    падло гнусавое...
  • Давид Стрембовский
    И именно поэтому похеренна программа "Нептун"??? Два года... А теперь ты рассказываешь про "слабые позиции"???
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