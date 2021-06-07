В Україні за добу від COVID-19 померли 33 людини, зафіксовано 535 нових випадків зараження, 1743 особи одужали
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В Україні зафіксовано 535 нових випадків зараження COVID-19 станом на ранок 7 червня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на дані МОЗ.
"7 червня 2021 року в Україні зафіксовано 535 нових випадків захворювання на COVID-19. Серед них - 30 дітей та 61 медпрацівник.
Також за минулу добу:
госпіталізовано – 601 особу;
летальних випадків – 33;
одужало – 1743 особи;
За добу протестовано:
методом ПЛР – 10 723 особи,
методом ІФА – 1356 осіб,
експрес-тестами – 5512 осіб.
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 2 215 052 особи;
одужало – 2 094 971 особа;
летальних випадків – 51 215;
проведено ПЛР-тестувань – 10 346 878.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (87), Миколаївській (78), Київській (52), Дніпропетровській (47) та Рівненській (42) областях", - розповіли в МОЗ.