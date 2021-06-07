Якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо, ми відповімо, - Блінкен

США дадуть відповідь, якщо Росія діятиме нерозважливо і агресивно, заявив держсекретар Ентоні Блінкен. Він попередив про наслідки перед самітом із президентами Джо Байденом і Володимиром Путіним.

Він відповів на коментар про те, що у США була загроза постачанням їжі та енергопостачанню, передає Цензор.НЕТ з посиланням на РБК-Україна.

"Ми б вважали за краще мати більш стабільні та передбачувані відносини з Росією. Ми чітко дали це зрозуміти. Але ми також чітко дали зрозуміти, що, якщо Росія вирішить діяти агресивно або нерозважливо стосовно нас або наших союзників і партнерів, ми відповімо", - сказав Блінкен.

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Він заявив, що глава Білого дому зустрічатиметься в червні не всупереч, а "через цю агресії" і кібератаки на Сполучені Штати.

"Байден ясно і прямо скаже, чого той може очікувати від США, якщо агресивні безрозсудні дії проти нас продовжаться. Він настільки ж чітко дасть зрозуміти, що якщо Росія у своїх діях вибере інший курс, ми віддамо перевагу більш стабільним відносинам. Це піде на користь нашому народу, російському народу, всьому світу - стратегічна стабільність, контроль над озброєннями ", - сказав Блінкен.

Як повідомлялося, президент США Джо Байден 10-16 червня перебуватиме в Європі. Він візьме участь, зокрема, у саміті G7 у Великій Британії, а також у самітах НАТО та США - ЄС у Брюсселі. Зустріч Байдена та Путіна відбудеться 15-16 червня у швейцарському місті Женева.