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Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios

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Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios
Через скандал зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз" Білий дім відмовився запрошувати до Вашингтона президента Володимира Зеленського перед зустріччю лідерів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерело в адміністрації президента США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними джерела видання, Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського у Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним.

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Однак там відмовилися розвивати ідею зустрічі "через рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії Нафтогаз", додало джерело.

Як пише видання, цей крок викликав стурбованість в адміністрації Байдена, що Зеленський "робить крок назад у зусиллях щодо боротьби з корупцією".

28 квітня Кабмін розпустив наглядову раду, звільнив голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначив на його місце в.о. глави Міненерго Юрія Вітренка. У НАК заявили, що ухвалене рішення – юридична маніпуляція. 29 квітня Європейський Союз, Держдеп США, посли G7, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація висловили стурбованість у зв'язку зі звільненням голови "Нафтогазу" і закликали українську владу поважати корпоративне право. Зустріч Байдена і Путіна планується на 16 червня в Женеві. У МЗС України заявили, що Зеленський поговорить з Байденом напередодні саміту.

Топ коментарі

  • Підлога Маккартні
    Да как они смеют так себя вести с найвеличнишим лидером **********?
    Белый дом отказался приглашать Зеленского в Вашингтон перед саммитом с Путиным из-за смены руководства "Нафтогаза", - Axios - Цензор.НЕТ 5338
  • Яр Холодний
    "Две или три недели назад шоумен, кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский провел встречу с послами стран Евросоюза в Украине. Об этом 24 февраля сообщила шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина в своем Telegram.
    По словам Кошкиной, на встрече был весьма ограниченный круг участников, однако удалось узнать некоторые подробности.
    "Приведу дословную характеристику, данную Зеленскому одним из послов. Заметьте, это не мои слова, его. "Мы думали, что он (Зеленский) просто ноль. И что это поправимо. Но он, увы, минус. Большой жирный минус для страны. Что очень опасно. И вряд ли можно с этим что-то поделать", - дословно сказал в приватной беседе высокопоставленный посланник. Притом что дипломаты в выражениях обычно весьма сдержаны"
    Пройшло ДВА РОКИ! І хтось бачить що тут якась помилка?!
  • Яр Холодний
    Не "ми" а "ВОНИ" - оті "хоть паржом"! А от "розгрібать" будем змушені разом! І що саме образливе - левову частку зусиль змушені будуть прикладать саме ті що голосували "проти" а "голосувальщики "по приколу" будуть мовчки спостерігать як у них це вийде!!!
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