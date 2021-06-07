Білий дім відмовився запрошувати Зеленського у Вашингтон перед самітом із Путіним через зміну керівництва "Нафтогазу", - Axios

Через скандал зі зміною керівництва НАК "Нафтогаз" Білий дім відмовився запрошувати до Вашингтона президента Володимира Зеленського перед зустріччю лідерів США Джо Байдена і РФ Володимира Путіна.

Про це повідомляє Axios із посиланням на джерело в адміністрації президента США, передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

За даними джерела видання, Білий дім розглядав можливість запрошення Зеленського у Вашингтон перед самітом Байдена з Путіним.

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Однак там відмовилися розвивати ідею зустрічі "через рішення Зеленського змінити керівництво державної енергетичної компанії Нафтогаз", додало джерело.

Як пише видання, цей крок викликав стурбованість в адміністрації Байдена, що Зеленський "робить крок назад у зусиллях щодо боротьби з корупцією".

28 квітня Кабмін розпустив наглядову раду, звільнив голову правління "Нафтогазу" Андрія Коболєва і призначив на його місце в.о. глави Міненерго Юрія Вітренка. У НАК заявили, що ухвалене рішення – юридична маніпуляція. 29 квітня Європейський Союз, Держдеп США, посли G7, ЄБРР, Європейський інвестиційний банк, Світовий банк і Міжнародна фінансова корпорація висловили стурбованість у зв'язку зі звільненням голови "Нафтогазу" і закликали українську владу поважати корпоративне право. Зустріч Байдена і Путіна планується на 16 червня в Женеві. У МЗС України заявили, що Зеленський поговорить з Байденом напередодні саміту.