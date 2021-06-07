Вибухи в Сватовому: Адвокат і експертка проведуть брифінг і розкажуть про можливу диверсію і схожість з вибухами в Чехії і Болгарії

ДБР найближчим часом передасть до суду справу за фактом вибухів в Сватовому і притягне до кримінальної відповідальності двох українських військовослужбовців.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт юридичної компанії.

"У травні 2021 року Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора України повідомили про завершення досудового слідства у справі вибухів військових складів у Сватовому у жовтні 2015 року. ДБР планує найближчим часом передавати до суду справу, щоб притягнути до кримінальної відповідальності двох українських військовослужбовців лише з формальних підстав. На брифінгу адвокатом Іллею Костіним планується оприлюднення лінії захисту, яка продемонструє необґрунтованість підозри, а також проведення паралелей з подібними вибухами, що відбувалися в той самий час у Чехії та Болгарії", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що спікерами будуть:

- Ілля Костін, адвокат, партнер ЮФ "Правовий Альянс";

- Ольга Решетилова, експертка з прав людини в секторі безпеки і оборони;

- Валентин Гулинін і Олександр Отрох, військовослужбовці ЗСУ.

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Адвокат Костін здійснює захист двох діючих військовослужбовців ЗС України. Підозрювані – майор Валентин Гулинін та підполковник Олександр Отрох у 2015 році обіймали посади командирів 11 та 10 реактивних батарей 4 дивізіону 27 окремої реактивної артилерійської бригади ЗСУ. Валентин зараз служить у 58 бригаді. Олександр – командує дивізіоном РЗСВ Ураган в зоні ООС, і на всі слідчі дії він змушений приїжджати із зони бойових дій. Дійшло до того, що командування вимушено було написати листа до слідчого, щоб врахували важливість покладених завдань на Олександра та обстановку в зоні ООС.

Військовослужбовцям інкримінують частину 3 статті 425 КК України "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду в період особливого стану". Санкція статті передбачає покарання до 7-ми років. За даними слідства, через недбале ставлення до служби двох командирів реактивних артилерійських батарей 29 жовтня 2015 року загинуло три особи та було заподіяно шкоди на суму понад 15 мільйонів гривень.



Згідно з оголошених підозр, вони розташували свої батареї артсистем біля складів, які вибухнули і, тим самим, порушили нормативи радянських часів, внаслідок чого техніка була знищена.

Так, згідно з підозрами, вони розташували свої батареї артсистем біля складів, які вибухнули і, тим самим, порушили нормативи радянських часів, в результаті чого техніка була знищена.

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"Але це неправда. Командир батареї не має управлінського права вирішувати де розташовувати для зберігання техніку, яка, крім того, підпадала під виведення з лінії фронту згідно Мінським домовленостям. Все пересування техніки повинно було узгоджуватися з командувачем АТО та ГШ. Немає жодного підтвердження, що Валентин та Олександр повинні були виконувати нормативи про відстань розташування техніки від складів. Ба більше, питання диверсії почало звучати в офіційних процесуальних документах слідства тільки зараз", - йдеться в повідомленні.

Адвокат на брифінгу з експертом повідомлять:

про версії щодо диверсій на складах у Сватовому у жовтні 2015 року;

• порівняють їх з іншими вибухами та діями слідства;

• розкажуть в чому відслідковується схожість з вибухами у Чехії та Болгарії у 2014-15 роках;

• якою є позиція захисту військових.

Брифінг проведуть 8 червня о 10:00 в Українському кризовому медіа-центрі: Український дім, вул. Хрещатик, 2 (1 поверх).