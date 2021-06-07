Вибухи в Сватовому: Адвокат і експертка проведуть брифінг і розкажуть про можливу диверсію і схожість з вибухами в Чехії і Болгарії
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт юридичної компанії.
"У травні 2021 року Державне бюро розслідувань та Офіс Генерального прокурора України повідомили про завершення досудового слідства у справі вибухів військових складів у Сватовому у жовтні 2015 року. ДБР планує найближчим часом передавати до суду справу, щоб притягнути до кримінальної відповідальності двох українських військовослужбовців лише з формальних підстав. На брифінгу адвокатом Іллею Костіним планується оприлюднення лінії захисту, яка продемонструє необґрунтованість підозри, а також проведення паралелей з подібними вибухами, що відбувалися в той самий час у Чехії та Болгарії", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що спікерами будуть:
- Ілля Костін, адвокат, партнер ЮФ "Правовий Альянс";
- Ольга Решетилова, експертка з прав людини в секторі безпеки і оборони;
- Валентин Гулинін і Олександр Отрох, військовослужбовці ЗСУ.
Адвокат Костін здійснює захист двох діючих військовослужбовців ЗС України. Підозрювані – майор Валентин Гулинін та підполковник Олександр Отрох у 2015 році обіймали посади командирів 11 та 10 реактивних батарей 4 дивізіону 27 окремої реактивної артилерійської бригади ЗСУ. Валентин зараз служить у 58 бригаді. Олександр – командує дивізіоном РЗСВ Ураган в зоні ООС, і на всі слідчі дії він змушений приїжджати із зони бойових дій. Дійшло до того, що командування вимушено було написати листа до слідчого, щоб врахували важливість покладених завдань на Олександра та обстановку в зоні ООС.
Військовослужбовцям інкримінують частину 3 статті 425 КК України "Недбале ставлення військової службової особи до служби, якщо це заподіяло істотну шкоду в період особливого стану". Санкція статті передбачає покарання до 7-ми років. За даними слідства, через недбале ставлення до служби двох командирів реактивних артилерійських батарей 29 жовтня 2015 року загинуло три особи та було заподіяно шкоди на суму понад 15 мільйонів гривень.
Згідно з оголошених підозр, вони розташували свої батареї артсистем біля складів, які вибухнули і, тим самим, порушили нормативи радянських часів, внаслідок чого техніка була знищена.
Так, згідно з підозрами, вони розташували свої батареї артсистем біля складів, які вибухнули і, тим самим, порушили нормативи радянських часів, в результаті чого техніка була знищена.
"Але це неправда. Командир батареї не має управлінського права вирішувати де розташовувати для зберігання техніку, яка, крім того, підпадала під виведення з лінії фронту згідно Мінським домовленостям. Все пересування техніки повинно було узгоджуватися з командувачем АТО та ГШ. Немає жодного підтвердження, що Валентин та Олександр повинні були виконувати нормативи про відстань розташування техніки від складів. Ба більше, питання диверсії почало звучати в офіційних процесуальних документах слідства тільки зараз", - йдеться в повідомленні.
Адвокат на брифінгу з експертом повідомлять:
- про версії щодо диверсій на складах у Сватовому у жовтні 2015 року;
• порівняють їх з іншими вибухами та діями слідства;
• розкажуть в чому відслідковується схожість з вибухами у Чехії та Болгарії у 2014-15 роках;
• якою є позиція захисту військових.
Брифінг проведуть 8 червня о 10:00 в Українському кризовому медіа-центрі: Український дім, вул. Хрещатик, 2 (1 поверх).