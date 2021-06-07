США сповнені рішучості знайти джерело походження COVID-19: це єдиний спосіб запобігти наступній пандемії, - Блінкен

Адміністрація Джо Байдена налаштована з'ясувати джерело походження COVID-19, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Найважливіша причина, чому ми мусимо розібратися в цьому, полягає в тому, що це є єдиним способом запобігти наступній пандемії або принаймні провести кращу роботу щодо її пом'якшення", - сказав він в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Китай досі не "надав нам необхідну прозорість", доступ для міжнародних інспекторів та експертів або обмін інформацією в режимі реального часу.

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"Це має статися. Зрештою, це також і в інтересах Китаю", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США заявив, що, якщо Китай "претендує на роль відповідального міжнародного суб'єкта", йому доведеться "зробити все можливе, щоб надати всю наявну в нього інформацію, щоб ми могли, сподіваюся, запобігти повторенню цього".

Група експертів ВООЗ, яка раніше відвідала Уханьський інститут вірусології, в доповіді про результати дійшла висновку, що витік вірусів з лабораторії інституту є "вкрай малоймовірним". Водночас Велика Британія разом зі США вкрай критично поставилися до розслідування, проведеного ВООЗ, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.