США сповнені рішучості знайти джерело походження COVID-19: це єдиний спосіб запобігти наступній пандемії, - Блінкен
"Найважливіша причина, чому ми мусимо розібратися в цьому, полягає в тому, що це є єдиним способом запобігти наступній пандемії або принаймні провести кращу роботу щодо її пом'якшення", - сказав він в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, Китай досі не "надав нам необхідну прозорість", доступ для міжнародних інспекторів та експертів або обмін інформацією в режимі реального часу.
"Це має статися. Зрештою, це також і в інтересах Китаю", - зазначив Блінкен.
Держсекретар США заявив, що, якщо Китай "претендує на роль відповідального міжнародного суб'єкта", йому доведеться "зробити все можливе, щоб надати всю наявну в нього інформацію, щоб ми могли, сподіваюся, запобігти повторенню цього".
Група експертів ВООЗ, яка раніше відвідала Уханьський інститут вірусології, в доповіді про результати дійшла висновку, що витік вірусів з лабораторії інституту є "вкрай малоймовірним". Водночас Велика Британія разом зі США вкрай критично поставилися до розслідування, проведеного ВООЗ, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.