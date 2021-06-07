Новини • Коронавірус і карантин

США сповнені рішучості знайти джерело походження COVID-19: це єдиний спосіб запобігти наступній пандемії, - Блінкен

2 79021
США сповнені рішучості знайти джерело походження COVID-19: це єдиний спосіб запобігти наступній пандемії, - Блінкен
Адміністрація Джо Байдена налаштована з'ясувати джерело походження COVID-19, заявив держсекретар США Ентоні Блінкен.

"Найважливіша причина, чому ми мусимо розібратися в цьому, полягає в тому, що це є єдиним способом запобігти наступній пандемії або принаймні провести кращу роботу щодо її пом'якшення", - сказав він в інтерв'ю Axios, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, Китай досі не "надав нам необхідну прозорість", доступ для міжнародних інспекторів та експертів або обмін інформацією в режимі реального часу.

Також читайте: Джонсон закликав країни G7 "покласти край пандемії", забезпечивши світ вакцинами до кінця 2022 року

"Це має статися. Зрештою, це також і в інтересах Китаю", - зазначив Блінкен.

Держсекретар США заявив, що, якщо Китай "претендує на роль відповідального міжнародного суб'єкта", йому доведеться "зробити все можливе, щоб надати всю наявну в нього інформацію, щоб ми могли, сподіваюся, запобігти повторенню цього".

Група експертів ВООЗ, яка раніше відвідала Уханьський інститут вірусології, в доповіді про результати дійшла висновку, що витік вірусів з лабораторії інституту є "вкрай малоймовірним". Водночас Велика Британія разом зі США вкрай критично поставилися до розслідування, проведеного ВООЗ, заявивши, що Китай навмисно відмовив експертам у доступі до даних і зразків.

Топ коментарі

  • Vitaly Ivanov 793cad57
    Тю, а шо там искать? США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8959

    CUI PRODEST; CUI BONO
    После начала пандемии коронавируса в мире появилось девять новых миллиардеров



    Стоимость акций Moderna с февраля 2020 года выросла более чем на 700%, а BioNTech - на 600%. Акции CanSino Biologics выросли примерно на 440% за тот же период.



    Наркобароны нервно курят в сторонке США полны решимости найти источник происхождения COVID-19: это единственный способ предотвратить следующую пандемию, - Блинкен - Цензор.НЕТ 8959
  • Olga A 6130c05e
    На ********* копайте!!!
    Ковид вышел из их лаборатории. И это не случайность!
  • Люцифер
    Красноярск. Орда.
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини