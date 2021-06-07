Міноборони заборгувало виплат військовослужбовцям на майже 1 млрд грн, - ЗМІ
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє видання "Військовий кур'єр".
Так, до редакції видання потрапив офіційний документ, який датовано 25 травня 2021 року. Це доповідь Начальнику Генштабу, в якій посадова особа характеризує ситуацію з виплатами додаткових видів грошового забезпечення як критичну.
"Доповідаю, що в Збройних силах України має місце критична ситуація з виплати додаткових видів грошового забезпечення … що спричиняє напруження в військових колективах та сім’ях військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.
У "Військовому кур’єрі" зазначають, що згідно з цією доповіддю заборгованість становила на 1 січня 350 800 000 млн грн, а на 15 травня вже 950 млн грн, тобто зросла майже втричі!
Крім того, ЗМІ зазначає, що Генштаб та Командування ЗСУ відповідно до цього документа намагаються вирішувати проблему, але розпорядником коштів є Міноборони.
"Що ж робить Міністерство оборони? – Воно "вживає заходів щодо збалансованого наближення бюджетних асигнувань" і виділяє на погашення заборгованості лише 322 млн грн з потрібних 940. Саме так зазначено в листі вих. номер 220/3341 від 20.05.2021... На тлі нещодавніх скандальних публікацій про те, як МО намагається погодити через профільний комітет Верховної ради закупівлю люксових лімузинів та совкових краваток і сорочок для параду на суму що, мабуть, перевищує сто мільйонів гривень, такий атракціон великої щирості видається просто цинічним", - пише видання.
"Військовий кур'єр" уже спрямував декілька запитів щодо виплат військовослужбовцям на адресу Міноборони, проте жодної відповіді не одержано.