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Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА

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Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА
Форма національної збірної України затверджена Спілкою європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відповідно до правил.

Про це повідомляє російське видання Спорт-Экспресс з посиланням на пресслужбу УЄФА, передає Цензор.НЕТ.

"Футболка національної збірної України (і всіх інших команд) на Євро-2020 затверджена УЄФА відповідно до застосовних правил щодо екіпіровки", - цитують журналісти заяву УЄФА.

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Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

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Топ коментарі

  • Evro7
    Пукин *****! Ла-ла-ла-ла!
  • Маркиз
    Тю, а что, у руSSких разве была когда-либо совесть и честь?

    В Париже арестована 26-летняя российская теннисистка Яна Сизикова. Её подозревают в договорных матчах и игре на тотализаторе.
    Мало того, что российские спортсмены выступают без гимна и флага, так они умудряются делать это без чести и совести.
    А нет ли в этой новости скрытой русофобии? - спросите вы.
    Отвечу: скрытой точно нет
    Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА - Цензор.НЕТ 8150

    Sharp`s
    _______________________
    Кстати, насчёт руSSоФОБИИ.
    «Фобия» - в переводе означает «боязнь».
    Но кто же боится кацапов? Их ненавидят и презирают, но не боятся.
  • Підлога Маккартні
    Что будет если потреблять алкоголь вместе с тяжелыми наркотиками
    Форма сборной Украины по футболу утверждена по правилам, - УЕФА - Цензор.НЕТ 8368
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