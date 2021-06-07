Притула вийшов із партії "Голос": "Партійні "верхи" не чують "низів"

Український шоумен, екскандидат у мери Києва Сергій Притула заявив про вихід із партії "Голос".

Як передає Цензор.НЕТ, про це Притула повідомив у Facebook.

"2 роки тому, 8 червня 2019 року, я оголосив про приєднання до команди "Голосу" перед минулими парламентськими виборами. Це було свідоме та зважене рішення. Мені подобалась команда людей, яка зібралась під новим політичним брендом, цінності, навколо яких об’єднались ці люди, та мета, яку ми спільно перед собою поставили. Не знаю, як би склалась історія партії, якби минулого року її не полишив би засновник. Проте станом на сьогодні, 7 червня 2021 року, я оголошую про свій вихід з партії "Голос"", - йдеться в повідомленні.

За словами Притули, він не йде з політики.

"Я йду з партії, яка, не в останню чергу завдяки діям нового керівництва, віддалилась від наших початкових засад настільки далеко, що можна констатувати точку неповернення", - додав він.

Притула заявив, що ним "керує лише одне бажання: відвести негатив від тих команд "Голосу" у регіонах, які 2 роки щиро та віддано працювали для людей, а зараз стали заручниками ситуації, коли партійні "верхи" не чують "низів", і ця глухота призводить до критики усіх без винятку членів команд "Голосу".

"У випадку, коли хтось із депутатів, з часом, забуває про передвиборчі обіцянки і починає голосувати у розріз із бажанням своїх виборців, то саме тут і повинна проявитись позиція керівництва партії: очистити партійні ряди, розпочати процедуру застосування імперативного мандату, публічно засудити дії депутата тощо... Ба більше, партійні ряди почали очищати від тих, хто піддав критиці недобропорядних персонажів із "Голосу". А це ще раз дає мені підстави чітко артикулювати, що з такими "функціонерами" мені не по дорозі", - підкреслив Притула.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Притула заявив про бажання очолити "Голос": "Нам здається, що нас ведуть не туди"