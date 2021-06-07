Засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференції відбудеться 9 червня

9 червня в режимі відеоконференції відбудеться засідання Тристоронньої контактної групи, в ході якого, зокрема, буде розглянуто питання про порушення режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ.

Про це йдеться в повідомленні української делегації для участі в ТКГ в телеграмі, передає Цензор.НЕТ.

Повідомляється, що чергові засідання Тристоронньої контактної групи в режимі відеоконференцій заплановані за таким графіком:

8 червня - відеоконференції Робочих груп з безпеки, політичних питань, гуманітарної робочої групи, економічної робочої групи.



9 червня - відеоконференція загального засідання Тристоронньої контактної групи.

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Порядок денний:



- питання щодо порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань РФ; вдосконалення контрольного механізму,

- імплементація Мінських угод і підсумків Паризького саміту;

- забезпечення безпеки в зоні конфлікту, дотримання режиму припинення вогню;

- продовження розробки плану спільних кроків;

- відновлення роботи КПВВ і відкриття нових в н.п. Золоте і Щастя; обмін утримуваними особами; повний і безумовний доступ міжнародних організацій на окуповані територііі,

- відновлення соціально-економічних зв'язків через лінію розмежування.



"Наразі продовжуються консультації на рівні політичних радників Н4, мета яких повернутися до суворого дотримання сторонами повного та всеосяжного режиму припинення вогню. Міжнародні партнери України підтримують цей напрямок нашої політики", - сказано в повідомленні.

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