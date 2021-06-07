Усі, хто не хоче для України чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що необхідна система нагляду за промисловими забрудненнями.

Про це Зеленський заявив під час форуму "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ.

За словами глави держави, сьогодні розроблено законопроєкт про запобігання, зменшення та контроль за промисловим забрудненням.

"Він запустить масштабну модернізацію нашої промисловості і мінімізує рівень промислового забруднення. Водночас жодні норми не працюватимуть без відповідної системи нагляду. Бо зараз створена спеціалізована екологічна прокуратура і відповідні підрозділи Нацполіції. Колись на нараді з правоохоронцями я говорив, що всі, хто не хоче для України чистого повітря, чистого неба, мають бачити це небо "в клітинку", - зазначив Зеленський.

Президент наголосив, що всі промисловці мають розуміти, що в 21 столітті мало бути успішними і продуктивними, а потрібно бути дуже відповідальними.

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