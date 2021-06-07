За добу від COVID-19 у Києві померли 4 людини, видужали - 231, виявлено 87 інфікованих, - Кличко

У Києві за минулу добу виявлено 87 хворих на коронавірус. Померли 4 людини.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко, передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу КМДА.

"87 підтверджених випадків захворювання на коронавірус на добу в столиці. Померли чотири людини. Загалом за період пандемії в місті 5131 летальний випадок від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні - 209 125", - повідомив Кличко.

Захворіли 46 жінок віком від 19 до 92 років і 37 чоловіків віком від 20 до 75 років. А також 1 дівчинка віком 4 роки і 3 хлопчики від 2 до 17 років.

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До лікарень столиці госпіталізовано 12 хворих на коронавірус, а також 42 пацієнтів із підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Видужали за минулу добу 231 особа. Загалом коронавірус подолали 185 282 жителі столиці.

"Найбільше випадків захворювання виявили в Солом'янському районі - 25, у Печерському - 23 та Святошинському районі - 15 випадків", - зазначив Кличко.