Новини

Київський безпековий форум проведе щорічні молодіжні збори, присвячені євроатлантичній інтеграції України

3375
Київський безпековий форум проведе щорічні молодіжні збори, присвячені євроатлантичній інтеграції України
Київський безпековий форум 11 червня проведе дев’яте щорічне молодіжне зібрання.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Форуму.

Форум для молоді відбудеться напередодні саміту НАТО в Брюсселі, запланованого на 14 червня, і буде присвячений інтеграції України та держав нашого регіону до НАТО.

"Масштабна зустріч об’єднає відомих українських та іноземних політиків, дипломатів, експертів, а також понад чотири десятки молодих професіоналів з усіх регіонів нашої держави та молодих колег з Грузії. Ще кілька десятків учасників будуть присутніми онлайн впродовж усіх панельних дискусій та матимуть можливість ставити запитання спікерам", - зазначили організатори.

Мета безпекового форуму – звернутися до держав-членів НАТО з твердою підтримкою і чіткою вимогою вступу України та Грузії до Альянсу.

Спікерами Київського безпекового форуму будуть:

- глава Форуму Арсеній Яценюк;
- заступниця голови Верховної Ради України Олена Кондратюк;
- віцепрем'єр-міністр України з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина;
- п'ятий президент України Петро Порошенко;
- нардепка "Європейської Солідарності", глава Комітету Верховної Ради з інтеграції в Європейський Союз Іванна Климпуш-Цинцадзе;
- нардеп "Голосу" Сергій Рахманін;
- журналіст Віталій Портников;
- директор Київського безпекового форуму Данило Лубківський.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Північний потік-2" - це антиєвропейський та антиукраїнській проєкт. Найкращий шлях до справедливості - його зупинити, - Яценюк

До учасників звернуться Спеціальний представник Генерального секретаря НАТО і заступник помічника Генерального секретаря НАТО з політичних питань Джеймс Аппатурай, Державний секретар США у 2005-09 роках Кондоліза Райс, Верховний Головнокомандувач Об’єднаних Збройних Сил НАТО в Європі у 2013-16 роках генерал Філіп Брідлав, Посол Литовської Республіки у США у 2010-15 роках і депутат Литовського Сейму Жиґімантас Павіліоніс, Голова Представництва НАТО в Україні Александр Вінников, Директор Центру інформації та документації НАТО в Україні Вінета Кляйне, а також відомі міжнародні члени Атлантичної Ради.

У ході молодіжних зібрань обговорять такі питання:

  • Як об’єднати національні сили України для євроатлантичної мети?
  • Як об’єднати зусилля України і Грузії та інших держав регіону для здобуття членства в НАТО?
  • Яке послання шле молодь України та Грузії до НАТО і що очікує від Саміту Альянсу в Брюсселі?

Форум транслюватиметься 11червня об 11:00.

Київський безпековий форум – провідний міжнародний форум України з проблем війни і миру, національної та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" в 2007 році.

ТОП-новини

всі новини