Новини

Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів"

4 59497
Зеленський: "Ми поставили перед собою амбітну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів"
Президент України Володимир Зеленський підписав указ про реалізацію в Україні проєкту "Зелена країна" для збільшення кількості лісів в Україні.

Про це він повідомив під час виступу на всеукраїнському форумі "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми починаємо проєкт "Зелена країна". Ми поставили перед собою амбітну, але досяжну мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів. Для цього в найближчі 3 роки ми будемо прагнути висадити в Україні 1 мільярд дерев", - заявив Зеленський.

Він також додав, що в Україні розроблено законопроєкт в сфері управління відходами.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": 5 гектарів молодого лісу згоріло на Волині через пожежу на звалищі. Лісівники впевнені в підпалі, поліція - в самозайманні. ВIДЕО

"На жаль, тоді, коли багато країн вже переробляють 99% відходів, в Україні на вторинну переробку потрапляє лише 6%. Сьогодні розроблено сучасний законопроєкт про управління відходами, який запровадить запобігання їх утворенню, повторне використання, переробку відходів на вторинну сировину та грамотну утилізацію", - сказав він.

За словами президента, також розроблений проєкт закону про запобігання, зменшення та контролі промислового забруднення.

"Він запустить масштабну модернізацію промисловості та мінімізує рівень промислових забруднень", - додав він.

Топ коментарі

  • Герхард
    Пока что уже 2 года все идет с точностью до наоборот - незаконная вырубка леса увеличилась при ЗЕ в разы.
  • Валерия Ларченко b661826f
    Ахахаха))))за 10лет???пнх ,зедегенерат -из тюряги тебе никто командовать не даст
  • Топ Ган
    ...знаем мы твои леса, вальдемар... Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 9397
    Зеленский: "Мы поставили перед собой амбициозную цель - за 10 лет увеличить площадь лесов на 1 млн гектаров" - Цензор.НЕТ 7347
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини