Посольство США - збірній України з футболу: "Нам подобається нова форма. Слава Україні!"

Посольство США в Україні прокоментувало нову форму збірної України з футболу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в Facebook повідомляє пресслужба посольства.

"Нам подобається нова форма. Слава Україні!" - зазначили в посольстві і додали хештег #КримЦеУкраїна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Форма збірної України з футболу затверджена за правилами, - УЄФА

Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

Українська асоціація футболу відповіла Росії на критику на адресу нової форми збірної.