Кожна дитина отримуватиме відсоток від видобутку надр, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський заявив, що кожна українська дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр, а також зазначив, що за рішенням РНБО почався повний аудит усіх надр і їхніх користувачів.

Про це він сказав під час виступу на форумі "Україна 30. Екологія", передає Цензор.НЕТ із посиланням на finance.ua.

"Перше питання — це надра України, їх використання. Довгий час ця галузь асоціювалась виключно з корупцією і незаконним видобутком. Останні 2 роки ми прагнемо запроваджувати зміни, які стануть точкою неповернення до такої ситуації. За рішенням РНБО, почався повний аудит усіх надр та їхніх користувачів, зокрема пошук і скасування незаконно отриманих дозволів і так званих "сплячих" ліцензій". Доступною всім стала геологічна інформація, а спеціальний дозвіл на видобуток надр сьогодні можна придбати на відкритому аукціоні", — сказав президент.

"Ми робимо все, щоб надра працювали на наші майбутні покоління, серед іншого, були основою для запровадження економічного паспорта українця, коли кожна наша дитина буде отримувати відсоток від видобутку надр і зможе використовувати ці кошти на освіту, навчання в Україні", — додав він.