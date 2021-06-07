Нардеп "Батьківщини" Власенко про мету "земельного референдуму": У Раду внесуть новий законопроєкт, 80% землі віддадуть фермерам, а 20% - залишаться в стратегічних запасах

У партії "Батьківщина" повідомила про проведення "земельного референдуму". У політсилі розповіли про цілі такої ініціативи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю Радіо Свобода заявив нардеп "Батьківщини" Сергій Власенко.

Так, парламентарій розповів, як будуть проводити "земельний референдум".

"Реєстрація ініціативної групи. Збір трьох мільйонів підписів. Передача підписів у ЦВК. Перевірка підписів. Підтвердження підписів. Ухвалення рішення ЦВК про відповідність усіх необхідних процедур. Указ президента про референдум. Проведення референдуму. Абсолютно очевидно, що понад 70% людей сьогодні не підтримує той ринок землі, який приймається. Відповідно, відповідаючи на питання, чи згодні ви з тим, що українська земля не може продаватися нікому, крім української держави, понад 70% голосують за це питання. Після цього до Верховної Ради України вноситься новий законопроєкт про ринок землі, написаний на базі абсолютно нових позицій", - пояснив Власенко.

За словами нардепа, купувати паї зможе тільки Україна - і за існуючими реальними ринковими цінами.

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"Держава формує банк сільськогосподарської землі. І до 80% землі передається для обробки українським фермерам на пільгових умовах, для чого створюється спеціальний аграрний банк. Решта 20% залишається в стратегічному запасі держави. Цей закон приймається. І після цього у нас починає працювати реальний ринок сільськогосподарської землі. ... Держава, як монополіст, передає землю в оренду фермерам. Таким чином ми розвиваємо фермерство. Це державницький підхід до ринку землі. Але - після референдуму, якщо люди скажуть нам "так", - додав Власенко.

У той же час, нардеп заявив, що "закон про референдум - це не закон про референдум": "Так, як він прописаний, референдум можуть провести тільки великі політичні партії і держава".

Повний текст інтерв'ю з нардепом "Батьківщини" Сергієм Власенком читайте тут.

Нагадаємо, раніше "Батьківщина" підтримала проведення референдуму щодо ринку землі. До його організації погодилися приєднатися 17 тисяч осіб.