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У МЗС РФ заявили, що санкції проти Росії будуть завжди: "Бо Крим ми не віддамо"

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У МЗС РФ заявили, що санкції проти Росії будуть завжди: "Бо Крим ми не віддамо"
У МЗС РФ заявили, що санкції проти Росії будуть завжди, бо окупований Крим країна-агресор віддавати не збирається.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Интерфакс, про це заявив заступник міністра закордонних справ РФ Олександр Панкін.

"Росія не піде просити когось зняти санкції. Зрозуміло, що ми не будемо каятися за те, чого ми не робили. Зрозуміло, що Крим ми не віддамо. Якщо Крим у Росії, то санкції точно будуть завжди з нами", - зазначив він.

Водночас Панкін заявив, що Росії потрібно говорити про готовність до нових санкцій.

"Безумовно, є перелік додаткових заходів, які тримаються "під сукном" і які будуть задіяні в ті моменти, в тих умовах, у яких це буде визнано за потрібне", - додав він.

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Топ коментарі

  • Рома Маестро
    1975й год.....В МИД ССР заявили, что санкции против Советского Союза будут всегда: "Потому, что прибалтийские республики были и будут в составе СССР НАВСЕГДА!!!"

    Ой-вэй))))))))
  • ледокол С Бандэра
    Не отдадите вы, отдадут другие. И возможно не только Крым. В МИД РФ заявили, что санкции против России будут всегда: "Потому что Крым мы не отдадим" - Цензор.НЕТ 4673
  • Яр Холодний
    Гітлер теж говорив про "Тисячолітній рейх" А він закінчився через 23 роки! Китайці недарма зняли обмеження на народжуваність - через 10-15 років основною нацією що проживатиме в Сибіру будуть китайці!!!
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