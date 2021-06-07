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Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський

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Пропоную Володимиру Зебердимухамедовичу із всесвіту Нью-Васюки назвати програму "Велике садівництво", - Дубінський
Нардеп Олександр Дубінський, якого раніше виключили з фракції "Слуга народу", оцінив ініціативу президента Зеленського про збільшення площі лісів в Україні.

Про це Дубінський заявив у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Тут Володимир Зебердимухамедович вийшов з новою ініціативою - посадка мільярда дерев за три роки. У зв'язку з чим, два питання:

1) а що, зупинено нелегальні вирубки лісу по всій країні? І в Румунію і Польщу припинили йти один за одним лісовози? Чи будете садити рубачам "на виріст"?

2) чи придумано вже назву для чергового проєкту зі всесвіту Зе-нью-Васюки?

Якщо ні, то пропоную: "Велике садівництво", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше Президент України Володимир Зеленський повідомив про мету - за 10 років збільшити площу лісів на 1 млн гектарів.

Також читайте: "У країні, якою керує комік, оборонним концерном може керувати будь-який дебіл", - екс-"слуга народу" Дубінський про призначення Милованова

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    А воно точніше і не скажеш! Так от, що Зєлєнскій мав на увазі, коли перед виборами говорив про посадки! А ми його не зрозуміли! 😁
  • cimbitep
    у говорящей жопы жопа до сих пор пылает
    зы беня снял с довольства, как проштрафившегося?
  • Иннокентий beer
    Зачем? Говорящая дыра теперь еще злее стала. И дешевле.
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