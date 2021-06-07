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Підходить до завершення ремонт однієї з ділянок траси Н-07 на Сумщині, - ОДА

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Підходить до завершення ремонт однієї з ділянок траси Н-07 на Сумщині, - ОДА
Роботи з відновлення ділянки траси Н-07 Київ-Суми-Юнаківка перебувають на завершальному етапі.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Сумська ОДА.

У процесі капітального ремонту на ділянці км 232+360 - 244+000 нині відбувається укладання фінішного дрібнозернистого асфальтового покриття завтовшки 6 см. Одночасно тривають роботи з облаштування узбіч, встановлення бордюрів та прикромочних лотків.

Траса Н-07 веде до важливих туристичних об'єктів регіону - до історико-меморіального комплексу Петра Калнишевського і заповідника "Михайлівська цілина", а також є основною для сполучення зі столицею. Загальна протяжність траси становить 340 км.

У межах президентської програми "Велике будівництво" минулого року було відновлено 71,9 км, а також проведено капітальний ремонт мостового переходу на км 244+475. Цього року капремонт траси триває.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу Президента, координатор програми "Велике будівництво" Кирило Тимошенко заявив, що до кінця 2023 року Україна планує повністю відновити всю мережу доріг державного значення.

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Топ коментарі

  • Юрій Вінгорськи
    отчитайтесь по долгу по зарплатам ВСУ, по срыву гос оборонзаказа. срыву вакцинации. а отчитиваться как уничтожаете (разворовиваете) бютжета по в 2 раза завышенным ценам на стоительство дорог не нужно.все и так знают что вы вори и предатели.
  • Злой Карлик
    "В рамках президентской программы "Большая стройка" ...звучит как будто он строит за свои, или хотя бы за те 20 млрд$ которые стырил фиКало,мойский из привата
  • Юрій Вінгорськи
    дяденьки ий, ты дурак? в прошло году подняли цену на строительство дорог на 90% просто захотелось им так! не на 20- 30- 50 а именно на 90. обьявили об этом везде, но ты же об этом не знаешь. а с твоим понятием, (главное что строят) в депутаты нужно идти. тебе хоть миллион за ямку на дороге спишут, лишь бы у твоего двора. а что за эту ямку какое то мурло себе особняк построит, тебе пох....й. мозгов, чтоб мыслить, нет...
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