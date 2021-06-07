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Кулеба: "Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Слава Україні! Разом до перемоги!"

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Кулеба: "Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Слава Україні! Разом до перемоги!"
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що йому дуже подобається нова форма збірної України з футболу на Чемпіонаті Європи з футболу-2020.

Про це він написав у своєму Twitter у понеділок, 7 червня, передає Цензор.НЕТ.

"Мені дуже подобається нова форма нашої збірної. Всім, хто почав на неї шипіти, бо ріжуть око міжнародно визнані кордони чи офіційне вітання нашої держави, можу сказати одне: ми не дозволимо ображати наші національні символи. Слава Україні! Разом до перемоги!", - написав глава українського зовнішньополітичного відомства.

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Нагадаємо, раніше була представлена форма збірної України з футболу на Євро-2020. На формі буде обрис території України, зокрема з тимчасово окупованими Кримом і Донбасом.

Представниця МЗС Росії Марія Захарова назвала нову форму збірної України з футболу "черговою спробою державної київської пропаганди закріпити в суспільній свідомості гасло", яке "у багатьох асоціюється" з діями УПА і Степана Бандери в роки Другої світової війни.

УАФ відповіла Росії: "Нахабні вимоги Росії, яка окупувала нашу територію, не витримують критики. Займіться допінговими скандалами".

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Топ коментарі

  • Иван Кутепов
    Я дивлюсь, що вище відмітились коментарями нев.....ні майстри своєї справи, причому кожен в своїй галузі. Тому так і живемо. Мені, особисто, на цьому етапі, коли у всього кацапстану сраки палають, вже достатньо.
  • Алекс S. Pоман
    ИЛИ в продолжении темы:

    Меня и центр беспокоит.

    Может стоит все-таки в данном случае поднять верх сверху

    и понизить низ снизу?

    Два ряда выточек слева, два справа.

    Все решение в талии. Как вы думаете, где мы будем делать талию?

    Я не разрешу опускать линию талии на бедра.

    В конце концов, мы - центр Европы.

    Я не позволю всяким там испанцам диктовать нам условия.

    Хотите отрезной рукав - пожалуйста.

    Хотите плиссированную юбку с выточками? Принимаю и это.

    Но опускать линию талии не дам... (к-ф "Тот самый Мюнхаузен")
  • Muni
    Враховуючи як бомбануло у рашистів, слід визнати: добра форма, треба брати 😅
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