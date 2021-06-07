Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора

Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила білоруського диктатора Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

Це звання Лукашенко отримав ще за президентства Віктора Ющенка.

Київський національний університет має понад 80 почесних докторів, і це перше таке рішення в історії столичного університету.

Як повідомили ВВС News Україна джерела, близькі до керівництва університету, за позбавлення Лукашенка звання почесного доктора члени вченої ради голосували в таємному режимі.

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