Новини

Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора

2 16863
Вчена рада КНУ імена Тараса Шевченка позбавила Лукашенка звання почесного доктора
Вчена рада Київського національного університету імені Тараса Шевченка позбавила білоруського диктатора Олександра Лукашенка звання почесного доктора.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "BBC News Україна".

Це звання Лукашенко отримав ще за президентства Віктора Ющенка.

Київський національний університет має понад 80 почесних докторів, і це перше таке рішення в історії столичного університету.

Як повідомили ВВС News Україна джерела, близькі до керівництва університету, за позбавлення Лукашенка звання почесного доктора члени вченої ради голосували в таємному режимі.

Також читайте: Вчена рада позбавить Лукашенка звання почесного доктора КНУ імені Тараса Шевченка 7 червня, - ректор Бугров

Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews 

Топ коментарі

  • Rostyslav Komarnytsky
    Тепер Лукашенка буде непарними лікарем. Звання парного лікаря його позбавили! 😁 (Почьотний доктор - гугл перекладач). 😁
  • Envoy
    Прозрели ? Позорище !
  • Олег Б a8e02c13
    як взагалі могли такому неуку дати звання?
    Це деградація освіти. Ганьба
Дивитись усі коментарі

ТОП-новини

всі новини